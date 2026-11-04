Luego de un martes marcado por las altas temperaturas y el viento Zonda en distintos sectores de San Juan, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un descenso térmico para este miércoles 4 de noviembre. La jornada tendrá una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado, viento del sector sur y probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el organismo nacional, durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Además, el viento del sector sur soplará a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones disminuirá a valores de entre el 0% y el 10%. El viento continuará desde el sur, aunque con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 26°C y el cielo se presentará algo nublado. El viento rotará hacia el sudeste y mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, sin probabilidad de lluvias.

Finalmente, durante la noche se espera una temperatura cercana a los 22°C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h. No se prevén precipitaciones para el cierre de la jornada.

El descenso de temperatura será momentáneo, ya que para el jueves 5 de noviembre el SMN anticipa un nuevo aumento térmico, con una máxima que podría alcanzar los 32°C.