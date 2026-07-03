La intensa ola polar que afecta a gran parte de la Argentina continuará durante los próximos días y mantendrá un escenario de frío extremo, heladas generalizadas y temperaturas muy por debajo de los valores normales para esta época del año, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que el núcleo de aire de origen antártico permanecerá prácticamente estacionario al menos hasta comienzos de la próxima semana, lo que provocará registros térmicos entre 6 y 10 grados inferiores a los promedios habituales de julio en buena parte del territorio nacional.

Las provincias más afectadas por el intenso frío serán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa y Corrientes, donde las temperaturas mínimas continuarán ubicándose varios grados por debajo de los valores climáticos normales.

En la región patagónica, el panorama será aún más riguroso. El SMN prevé temperaturas mínimas de entre -12 °C y 0 °C, mientras que las máximas oscilarán entre -5 °C y 7 °C. En algunos sectores de la meseta patagónica, incluso, los registros podrían descender por debajo de los -20 °C.

Alerta por fuertes vientos

Además del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos intensos para sectores del noroeste argentino durante este viernes.

El aviso alcanza principalmente a zonas cordilleranas y de alta montaña de las provincias de Salta y Jujuy, donde se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, caída o voladura de objetos y complicaciones para la circulación en rutas de montaña y pasos internacionales.

Cómo seguirá el tiempo

El SMN anticipa que este viernes será una de las jornadas más frías de la semana en gran parte del país, con heladas durante la madrugada y las primeras horas del día, cielos mayormente despejados y un ambiente muy seco.

Durante el sábado continuará el frío intenso, aunque comenzará a observarse una leve recuperación en las temperaturas máximas sobre la región central. Sin embargo, las mínimas seguirán siendo muy bajas y persistirán las heladas en amplias zonas.

Para el domingo 5 de julio, el pronóstico indica condiciones estables, con mañanas muy frías y tardes ligeramente más templadas. Además, no se esperan precipitaciones significativas en el centro y norte del país.

Los modelos meteorológicos coinciden en que el ascenso de las temperaturas será lento y gradual, sin el ingreso de masas de aire cálido en el corto plazo. Por ello, el ambiente continuará siendo plenamente invernal y las heladas seguirán presentes en buena parte del territorio argentino durante los próximos días.