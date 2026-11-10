El SMN anticipó lluvia en San Juan para el martes: a qué hora llegará el agua

La inestabilidad climática se adueñará de las primeras horas de la jornada en gran parte de la geografía sanjuanina según los últimos informes oficiales. El organismo meteorológico detalló que el fenómeno se concentrará principalmente durante el transcurso de toda la mañana con el desarrollo de tormentas localizadas.

Para el Gran San Juan las estimaciones indican que el agua llegará con fuerza en los departamentos de Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía. Las probabilidades de que se registren chaparrones intermitentes oscilan entre el 10% y el 40% afectando la visibilidad en los accesos vehiculares de la periferia.

El área de cobertura del frente húmedo se extenderá también hacia los distritos productivos de Pocito, Sarmiento, Caucete, 25 de Mayo, Angaco y San Martín. Las autoridades sugieren a los habitantes tomar las precauciones necesarias ante la acumulación de agua que podría generarse en algunas calzadas urbanas de estas comunas.

Hacia la tarde las condiciones de mal tiempo comenzarán a revertirse dando paso a un cese definitivo de la caída de agua en toda la región. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto pero la probabilidad de lluvias caerá al 0% permitiendo el ingreso del viento sur que refrescará el ambiente nocturno.