El SMN anticipó si lloverá en San Juan el domingo para el Día de la Madre

Las familias de San Juan preparan los festejos para este domingo especial sabiendo que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada nublada pero estable. Los protagonistas de la jornada dominguera vivirán una celebración templada debido al viento sur que ingresó recientemente a toda la región cuyana.

La temperatura mínima arrancará en los 10º durante la mañana y la máxima trepará solamente hasta los 21º en la tarde. Esto significa que las reuniones al aire libre requerirán un abrigo liviano para cuidar a las mamás en su momento de festejo.

Por fortuna las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas ubicándose entre el 0% y el 10% para todo el territorio provincial. Las condiciones del tiempo irán mejorando de forma paulatina dejando atrás la inestabilidad previa para dar paso a un inicio de semana más soleado.