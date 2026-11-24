San Juan tendrá este martes 24 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas durante gran parte del día y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Gran San Juan tendrá una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 28°C, en un día que estará atravesado por cambios en las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el organismo nacional, las precipitaciones podrían presentarse desde las primeras horas de la jornada. Para la madrugada se prevé una temperatura cercana a los 19°C, con una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10 y el 40%. Estas condiciones se mantendrán durante la mañana, cuando el termómetro descenderá hasta los 16°C y continuará la posibilidad de lluvias.

El viento también será uno de los protagonistas del martes. Durante la madrugada y la mañana soplará desde el sector sur, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Sin embargo, las ráfagas podrían ser más intensas y alcanzar valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche en San Juan

Para la tarde, el SMN anticipa que la temperatura llegará a los 28°C, en el momento más cálido del día. A pesar del ascenso térmico, la inestabilidad continuará presente y se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas, con porcentajes de precipitación que irán del 10 al 40%.

En ese tramo de la jornada, el viento cambiará su dirección predominante hacia el sudeste, aunque conservará velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las ráfagas también podrían mantenerse entre los 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se espera que las condiciones ventosas persistan durante buena parte del día.

Hacia la noche, el panorama comenzará a cambiar. El organismo nacional prevé un cielo mayormente nublado y una disminución de la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 0 y el 10%. La temperatura rondará los 23°C y el viento continuará soplando desde el sudeste, con velocidades similares a las registradas durante las horas anteriores.

De esta manera, el pronóstico anticipa un martes con temperaturas templadas a cálidas, posibles tormentas aisladas y viento con ráfagas intensas en el Gran San Juan. La inestabilidad será una de las características centrales de la jornada, especialmente durante la madrugada, la mañana y la tarde.