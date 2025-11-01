El SMN cambió el pronóstico: qué sucederá este sábado 1 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la noche de este sábado 1 de noviembre se presentará con condiciones climáticas estables en la provincia de San Juan, sin probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo al informe oficial, el cielo se mantendrá algo nublado durante toda la noche, con una temperatura que rondará los 18°C. Estas condiciones son ideales para las actividades al aire libre programadas para esta fecha.

Publicidad

El viento se presentará con intensidades moderadas, oscilando entre los 7 y 12 km/h, con dirección predominante desde el sur. No se pronostican ráfagas significativas que puedan afectar el desarrollo de eventos nocturnos.