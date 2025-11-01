Publicidad
Provinciales > Pronóstico

El SMN cambió el pronóstico: qué sucederá este sábado 1 de noviembre

El SMN había anticipado lluvias durante la noche del sábado. Qué sucederá con el nuevo parte.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El SMN anticipa una noche son leve viento sur. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la noche de este sábado 1 de noviembre se presentará con condiciones climáticas estables en la provincia de San Juan, sin probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo al informe oficial, el cielo se mantendrá algo nublado durante toda la noche, con una temperatura que rondará los 18°C. Estas condiciones son ideales para las actividades al aire libre programadas para esta fecha.

El viento se presentará con intensidades moderadas, oscilando entre los 7 y 12 km/h, con dirección predominante desde el sur. No se pronostican ráfagas significativas que puedan afectar el desarrollo de eventos nocturnos.

