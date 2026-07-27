Después de una jornada marcada por el viento Zonda, el alivio llegará durante la noche del lunes y la madrugada del martes con el ingreso del viento Sur, que provocará un marcado descenso de la temperatura y un cambio en las condiciones meteorológicas en San Juan.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de circulación se producirá durante las primeras horas del martes. La temperatura máxima bajará de 27°C este lunes a 20°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 6°C, poniendo fin al episodio de viento cálido que afectó a gran parte de la provincia.

Durante este lunes, el organismo mantuvo vigente una alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, principalmente en el Gran San Juan y en departamentos como Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. El fenómeno obligó a suspender las clases en algunas zonas y generó complicaciones por la baja humedad y la presencia de polvo en suspensión.

Para este martes, el SMN prevé una jornada con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. El viento Sur se mantendrá durante gran parte del día con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la madrugada y la mañana, disminuyendo hacia la tarde.

Si bien el ingreso del viento Sur traerá un alivio tras el Zonda, el pronóstico del SMN indica que las condiciones seguirán siendo variables durante la semana, por lo que no se descartan nuevos episodios de viento en la provincia.