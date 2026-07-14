El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este miércoles en sectores de la precordillera de San Juan. El fenómeno alcanzará los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según informó el organismo, el viento soplará con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrán superar los 70 km/h, generando condiciones que pueden complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Además de la intensidad del viento, el SMN advirtió que el Zonda provocará una importante reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión, un rápido ascenso de la temperatura y un ambiente con muy baja humedad.

En ese contexto, el pronóstico anticipa un cambio marcado en las condiciones meteorológicas. Tras varios días con temperaturas bajo cero durante las primeras horas de la mañana, la máxima prevista para este miércoles alcanzará los 18 °C, impulsada por el ingreso del viento cálido y seco característico de este fenómeno.

Recomendaciones ante el alerta

Frente al alerta de nivel amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó:

Evitar actividades al aire libre durante la ocurrencia del Zonda.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de polvo.

Conducir con extrema precaución si es necesario circular por rutas o calles afectadas.

Por el momento, el alerta se mantiene vigente para la tarde del miércoles y se espera que las condiciones comiencen a mejorar hacia la noche. No obstante, el organismo continuará monitoreando la evolución del fenómeno y no descarta emitir nuevas actualizaciones en caso de ser necesario.