El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una serie de alertas meteorológicas por lluvias, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda que alcanzan a las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza y Chubut.

En cuanto a las lluvias, rige una alerta naranja para sectores de Neuquén y Río Negro, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor altura, el fenómeno podría presentarse como lluvia y nieve mezclada.

Además, se mantiene una alerta amarilla por lluvias persistentes en otras áreas de ambas provincias, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros y la posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

El SMN también advirtió por intensas nevadas. En las zonas bajo alerta naranja se esperan acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con registros que podrían superar esos valores de manera localizada.

Por otra parte, las áreas bajo alerta amarilla (que incluyen sectores de Neuquén, San Juan, Mendoza, Río Negro y Chubut) serán afectadas por nevadas persistentes y, por momentos, de fuerte intensidad. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros de nieve, mientras que en zonas más bajas podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros, acompañadas por una importante reducción de la visibilidad.

A estas condiciones se suma una alerta amarilla por fuertes vientos para Neuquén. Allí se pronostican vientos del sector noroeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En Mendoza, en tanto, continúa vigente una alerta amarilla por viento Zonda. El organismo prevé velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h. Este fenómeno puede generar una marcada disminución de la visibilidad, un brusco aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que se recomienda extremar las precauciones.