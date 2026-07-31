El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una serie de alertas meteorológicas para distintas regiones del país por la ocurrencia de viento Zonda y nevadas, fenómenos que podrían generar complicaciones en la circulación y afectar las condiciones de visibilidad.

En el caso del viento Zonda, el organismo informó que las zonas cordilleranas de San Juan, Mendoza y La Rioja se encuentran bajo alertas de nivel amarillo y naranja.

Para las áreas con alerta amarilla, se prevén vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Además, el fenómeno puede provocar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

En tanto, las regiones bajo alerta naranja podrían registrar vientos sostenidos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que alcanzarían los 100 km/h, por lo que el SMN recomendó extremar las precauciones.

Alerta por nevadas

El organismo también emitió alertas por nevadas para distintos sectores de la cordillera. La cordillera de Neuquén se encuentra bajo alerta naranja, mientras que las zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan y Santa Cruz permanecen bajo alerta amarilla.

En las áreas con alerta amarilla se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 40 centímetros en alta montaña y de 10 a 30 centímetros en sectores de menor altura. Además, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y episodios de viento blanco.

Para la cordillera neuquina, donde rige la alerta naranja, el SMN pronosticó nevadas persistentes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superadas de manera puntual debido a la intensidad del fenómeno.

Ante este panorama, el organismo recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas y circular con extrema precaución en rutas de montaña.