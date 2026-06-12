El Mundial 2026 tendrá este viernes su tercera y última ceremonia de apertura, esta vez en Estados Unidos, que cerrará el ciclo de presentaciones tras los eventos realizados en México y Canadá.

La ceremonia de apertura en Estados Unidos. (Foto: Reuters).

El escenario será el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde en la previa del partido entre el seleccionado estadounidense y Paraguay se llevará a cabo un espectáculo musical de nivel internacional.

La ceremonia de apertura en Estados Unidos. (Foto: Reuters).

El show contará con la participación de figuras de renombre como Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, en una puesta que buscará combinar música, entretenimiento y proyección global en uno de los estadios más modernos del mundo.

La ceremonia de apertura en Estados Unidos. (Foto: Reuters).

De esta manera, Estados Unidos completará el tríptico de inauguraciones en una Copa del Mundo inédita, organizada en conjunto con México y Canadá.

El recorrido comenzó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la ceremonia inicial estuvo marcada por un fuerte impronta latina con artistas como Maná, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira, quien cerró el espectáculo con la canción oficial del torneo.

En tanto, Canadá tuvo su presentación en el BMO Field de Toronto, donde se desarrolló un show con identidad local encabezado por Alessia Cara y acompañado por artistas como Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y Jessie Reyez.

En ese caso, la ceremonia sirvió como antesala del debut del seleccionado canadiense frente a Bosnia, con una puesta centrada en los símbolos culturales del país.

Con el cierre en Los Ángeles, el Mundial 2026 completa así una innovadora serie de aperturas distribuidas en tres países, reforzando el carácter global del torneo y su apuesta por integrar distintas culturas a través del espectáculo.

La expectativa ahora estará puesta en el partido entre Estados Unidos y Paraguay, que marcará el final de las ceremonias y dará paso al desarrollo pleno de la competencia.