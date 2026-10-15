El sorpresivo casamiento bajo la lluvia de una famosa periodista

Las famosas frases no les dan los números o las cuentas no cierran que se usan casi a diario para explicar parejas que se forman en la clandestinidad de ninguna manera corren para ellos dos. Independientemente del origen de la relación, si hay algo en lo que son expertos, exitosos, precisos y certeros es con los números, las cifras, las sumas, las restas, las divisiones y las multiplicaciones. Sofía Terrile y Santiago Bulat se convirtieron en marido y mujer en una jornada inolvidable.

En su caso, dos más dos es cuatro: amor más pasión más deseo más ganas de pasarla bien más intención de estar juntos dio igual a un casamiento que sorprendió a propios y extraños no porque no supieran de la relación o del vínculo, sino porque no se imaginaban que dos que se declaran liberales iban a firmar un papel en el que quedan unidos para toda la vida. Lo hicieron y llenaron de felicidad a todos quienes los conocen de cerca.

TN es el canal líder de la televisión por cable. Sus conductores y columnistas se han metido, de alguna manera, en el corazón de la gente y en el día a día de los televidentes. Algunos, los más experimentados, por la trayectoria y por lo que dicen en cámara. Otros, los más jóvenes, por su frescura, su amabilidad, su carisma y su gracia. En el último grupo se ubica la reconocida periodista económica que deslumbra en la pantalla.

Ella habla de economía cotidianamente. Está a la tarde y trata de poner en palabras sencillas lo que en general es complicado de entender para la mayoría de los ciudadanos de a pie. Inflación, mercados, valor del dólar, pobreza, riesgo país, salarios, índices y demás etcéteras de ese tipo. Está considerada la número uno en ese sentido y tiene, para muchos, un futuro enorme. Sin techo en sus posibilidades profesionales, la definen sin medias tintas.

Bajo el mismo techo, desde ahora, convivirá con uno de los economistas más famosos y respetados de la Argentina. Podría decirse, con esa carta de presentación, que de tal palo, tal astilla, ya que él es hijo de Tomás Bulat, el analista financiero que estaba en el mejor momento de su carrera profesional cuando falleció en un trágico accidente de auto volviendo de una conferencia que había dado en el interior del país.

Ambos se enamoraron hablando de los vaivenes económicos de la Argentina que nunca dan respiro ni tregua y entre números, cuentas, proyecciones y estadísticas descubrieron que había algo que les interesaba mucho más que eso: conocerse, disfrutarse, amarse, viajar a las profundidades más recónditas de cada uno de ellos y quedarse allí abrigados, embriagados y empapados en su calidez. Hoy son marido y mujer ante la ley y la sociedad.

Un sinfín de gente del ambiente los saludó y les deseó lo mejor apenas se conocieron las primeras imágenes. Maru Duffard les puso "Tan lindos. Felicitaciones", Sofía Kotler les escribió "Awwww hermosos!! Felicidades Sofita, viva el amor", Caro Amoroso les dedicó "felicidades Sofita y Santi", la conductora María Belén Ludueña aportó "ayyy me encantan", Dominique Metzger agregó "Qué lindo, felicitaciones", Marcelo Bonelli deseó "felicitaciones", Guadalupe Vázquez también les mandó felicitaciones y siguieron las firmas de muchos colegas.