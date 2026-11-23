En la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, los más pequeños también tienen su propio espacio para aprender, experimentar y divertirse. En el Estadio del Bicentenario, en Pocito, un stand de paleontología propone que los chicos se conviertan en pequeños científicos y descubran el mundo de los dinosaurios a través del juego.

La propuesta invita a los visitantes a ponerse en el lugar de un paleontólogo, explorar restos fósiles, reconocer minerales y descubrir cómo vivían los dinosaurios hace millones de años. Con herramientas de trabajo, pequeños experimentos y actividades prácticas, el espacio transforma el aprendizaje en una experiencia interactiva.

Con herramientas, chalecos y sombreros, los pequeños visitantes exploran y descubren cómo trabajaban los paleontólogos. (Foto: DIARIO HUARPE)

Durante una recorrida en vivo de GRUPO HUARPE, Elías, uno de los pequeños participantes, contó qué estaba aprendiendo. "Los fósiles de los dinosaurios existieron hace millones de años y vamos a ver qué comían, si eran herbívoros", explicó mientras observaba las diferentes figuras y trataba de reconocer sus características.

Con entusiasmo, también se animó a identificar al Eoraptor y explicar por qué lo consideraba omnívoro. "Es omnívoro porque comía también plantas y bichos", contó. Luego, al observar otros ejemplares, intentó distinguir cuáles podían ser carnívoros a partir de sus dientes. "Este puede ser carnívoro. Para mí es carnívoro", comentó durante la actividad.

El stand combina experimentos y juegos para que los niños aprendan sobre dinosauris. (Foto: DIARIO HUARPE)

El recorrido también incluye experiencias relacionadas con los minerales. Ayelén, una de las encargadas del espacio, explicó que los chicos realizan dos ensayos: uno para reconocer características de los minerales y otro para trabajar con restos fósiles.

Sobre la primera actividad, explicó que utilizan distintas soluciones para observar los cambios de color y reconocer la presencia de calcio. Además, agregan unas gotas de ácido para comprobar si hay carbonatos: "Si esa efervescencia se produce, nos indica que hay presencia de carbonato".

. Los experimentos con minerales y las excavaciones de restos fósiles son algunas de las actividades que ofrece el espacio. (Foto: DIARIO HUARPE)

La segunda experiencia está dedicada a los fósiles. Allí, los participantes aprenden que la forma de los dientes, los cráneos y las extremidades permite reconocer qué comían los dinosaurios y cómo se desplazaban. "Dependiendo de la estructura de los dientes o del cráneo, o de cómo son los distintos tipos de manos o patas que tienen los dinosaurios, pueden identificar si son carnívoros, si son herbívoros, qué tipo de comida tenían o cómo caminaban antiguamente", explicó Ayelén.

La respuesta de los chicos fue muy buena. Según contó la encargada, los cambios de colores, las experiencias de laboratorio y la posibilidad de excavar para encontrar restos fósiles fueron algunas de las actividades que más despertaron su interés. "Les ha encantado. El cambio de colores de las soluciones y la posibilidad de descubrir en la tierra y encontrar los distintos restos fósiles les ha gustado mucho", señaló.

Además, la propuesta incluye una experiencia que completa el recorrido: los pequeños reciben chalecos, sombreros y herramientas para caracterizarse como verdaderos paleontólogos mientras realizan las actividades.

Luana, otra de las participantes, también destacó la experiencia y contó que lo que más le gustó fue encontrar elementos y realizar las actividades de laboratorio. Para ella, fue una buena forma de aprender y llevarse nuevos conocimientos a casa.

Así, en medio de los espectáculos y las distintas propuestas de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el stand suma una alternativa para que los niños puedan acercarse a la ciencia, la historia natural y el mundo de los dinosaurios mientras juegan y se divierten.