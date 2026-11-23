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El stand en la FNS 2026 donde los chicos juegan a ser paleontólogos
POR REDACCIÓN
En la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, los más pequeños también tienen su propio espacio para aprender, experimentar y divertirse. En el Estadio del Bicentenario, en Pocito, un stand de paleontología propone que los chicos se conviertan en pequeños científicos y descubran el mundo de los dinosaurios a través del juego.
La propuesta invita a los visitantes a ponerse en el lugar de un paleontólogo, explorar restos fósiles, reconocer minerales y descubrir cómo vivían los dinosaurios hace millones de años. Con herramientas de trabajo, pequeños experimentos y actividades prácticas, el espacio transforma el aprendizaje en una experiencia interactiva.
Durante una recorrida en vivo de GRUPO HUARPE, Elías, uno de los pequeños participantes, contó qué estaba aprendiendo. "Los fósiles de los dinosaurios existieron hace millones de años y vamos a ver qué comían, si eran herbívoros", explicó mientras observaba las diferentes figuras y trataba de reconocer sus características.
Con entusiasmo, también se animó a identificar al Eoraptor y explicar por qué lo consideraba omnívoro. "Es omnívoro porque comía también plantas y bichos", contó. Luego, al observar otros ejemplares, intentó distinguir cuáles podían ser carnívoros a partir de sus dientes. "Este puede ser carnívoro. Para mí es carnívoro", comentó durante la actividad.
El recorrido también incluye experiencias relacionadas con los minerales. Ayelén, una de las encargadas del espacio, explicó que los chicos realizan dos ensayos: uno para reconocer características de los minerales y otro para trabajar con restos fósiles.
Sobre la primera actividad, explicó que utilizan distintas soluciones para observar los cambios de color y reconocer la presencia de calcio. Además, agregan unas gotas de ácido para comprobar si hay carbonatos: "Si esa efervescencia se produce, nos indica que hay presencia de carbonato".
La segunda experiencia está dedicada a los fósiles. Allí, los participantes aprenden que la forma de los dientes, los cráneos y las extremidades permite reconocer qué comían los dinosaurios y cómo se desplazaban. "Dependiendo de la estructura de los dientes o del cráneo, o de cómo son los distintos tipos de manos o patas que tienen los dinosaurios, pueden identificar si son carnívoros, si son herbívoros, qué tipo de comida tenían o cómo caminaban antiguamente", explicó Ayelén.
La respuesta de los chicos fue muy buena. Según contó la encargada, los cambios de colores, las experiencias de laboratorio y la posibilidad de excavar para encontrar restos fósiles fueron algunas de las actividades que más despertaron su interés. "Les ha encantado. El cambio de colores de las soluciones y la posibilidad de descubrir en la tierra y encontrar los distintos restos fósiles les ha gustado mucho", señaló.
Además, la propuesta incluye una experiencia que completa el recorrido: los pequeños reciben chalecos, sombreros y herramientas para caracterizarse como verdaderos paleontólogos mientras realizan las actividades.
Luana, otra de las participantes, también destacó la experiencia y contó que lo que más le gustó fue encontrar elementos y realizar las actividades de laboratorio. Para ella, fue una buena forma de aprender y llevarse nuevos conocimientos a casa.
Así, en medio de los espectáculos y las distintas propuestas de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el stand suma una alternativa para que los niños puedan acercarse a la ciencia, la historia natural y el mundo de los dinosaurios mientras juegan y se divierten.