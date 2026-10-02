El Sub 19 argentino y su camino mundialista en Asunción 2026

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines ya tiene definido su camino en los World Skate Games Asunción 2026, donde integrará el Grupo A. El equipo dirigido por Esteban Ábalos debutará el domingo 4 de octubre frente a Suiza, desde las 13:15.

El segundo compromiso será el lunes 5 de octubre ante España, a partir de las 20 horas. La primera fase se cerrará el martes 6, cuando Argentina se enfrente a Italia desde las 15:30.

Tres partidos en la primera fase

El calendario confirmado establece que Argentina tendrá tres encuentros consecutivos en la fase de grupos. Suiza será el primer rival, España aparecerá en la segunda jornada e Italia será el seleccionado que cierre la primera etapa.

Los tres partidos corresponden al Grupo A del Mundial Sub 19. La competencia juvenil se desarrollará en Paraguay durante octubre, dentro de los World Skate Games Asunción 2026.

Un camino con historia

El seleccionado juvenil argentino llega a esta edición después de haber conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Novara 2024. En aquella competencia, Argentina venció 7 a 4 a Italia en el partido por el tercer puesto.

El antecedente anterior fue en San Juan 2022, cuando el Sub 19 se consagró campeón mundial después de derrotar 4 a 1 a Italia en la final. Argentina también había sido subcampeona en Barcelona 2019, antes de volver a subir al podio en Italia.

Ahora, el equipo conducido por Esteban Ábalos afrontará una nueva competencia mundialista. El primer objetivo será superar la fase de grupos y continuar su camino en busca de una nueva oportunidad de pelear por la Copa.

Tres veces campeón

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines llegará al Mundial 2026 con tres títulos mundiales en su historia. Las consagraciones fueron en 1999, 2005 y 2022.

El primer campeonato llegó en Cali, Colombia, en 1999, mientras que la segunda corona fue conseguida en Malargüe, Argentina, en 2005. La tercera llegó en San Juan, en 2022, cuando Argentina derrotó 4 a 1 a Italia en la final.

Los últimos mundiales

En Barcelona 2019, Argentina llegó hasta la final y terminó como subcampeona del mundo. España se quedó con aquel título después de imponerse 3 a 2 ante el seleccionado argentino.

El Mundial siguiente fue el de San Juan 2022, donde Argentina volvió a disputar una definición y consiguió la Copa. En Novara 2024, el equipo nacional terminó tercero tras vencer 7 a 4 a Italia.

13 ediciones del mundial

El historial del Campeonato Mundial Junior registra 13 ediciones disputadas entre 1999 y 2024. Argentina consiguió tres títulos, además de un subcampeonato y otros podios en el recorrido internacional de la categoría.

La última participación terminó con una medalla de bronce para el seleccionado argentino. Ahora, el equipo juvenil volverá a presentarse en un Mundial y tendrá como primer desafío la fase de grupos en Paraguay.

Una nueva oportunidad

Argentina debutará el domingo 4 de octubre frente a Suiza, continuará ante España el lunes 5 y cerrará la primera fase frente a Italia el martes 6. Los tres encuentros corresponden al Grupo A del Mundial de Asunción 2026.

El seleccionado conducido por Esteban Ábalos buscará continuar la historia de una categoría que ya levantó tres veces la Copa del Mundo. La competencia volverá a poner a los juveniles argentinos frente a los principales equipos del hockey internacional.

Los convocados

El seleccionado argentino Sub 19 tiene definido el plantel que disputará el Mundial de hockey sobre patines en Paraguay. El equipo dirigido por Esteban Ábalos está integrado por 12 jugadores, nueve de ellos sanjuaninos y tres mendocinos.

Entre los jugadores de campo aparecen Bautista Romero, de Richet Zapata; Nicolás Alonzo, de Concepción Patín Club; Benjamín Bailón, de Olimpia; y Tiziano Calisse, también de Concepción Patín Club. La lista continúa con Renzo Ferrer, de Igualada HC de España; Joaquín Morales, de Unión Vecinal de Trinidad; y Alejo Espinoza, de Olimpia Patín Club.

Los arqueros

El plantel cuenta con tres arqueros para la competencia mundialista. Charbel Fraifer representa a Estudiantil, mientras que Bautista Pascual juega en Club San Martín de Mendoza y Martino Mercado integra el plantel de Igualada HC de España.

Los tres ocuparán los puestos destinados a la portería dentro de la convocatoria definitiva. Así, el seleccionado quedó conformado con jugadores de clubes argentinos y dos representantes que desarrollan su actividad en España.

San Juan, Mendoza y España

Además de los nueve sanjuaninos, el plantel tiene tres jugadores mendocinos. Valentín Funes pertenece a Club San Martín, Lucas Sottano juega en Murialdo y Bautista Pascual también representa a San Martín.

La nómina también cuenta con la presencia de Renzo Ferrer y Martino Mercado, quienes juegan en Igualada HC de España. El plantel combina así representantes de clubes de San Juan, Mendoza y el hockey español.

El desafío en Paraguay

El Sub 19 argentino debutará el domingo 4 de octubre ante Suiza, desde las 13:15. Luego jugará frente a España el lunes 5, a las 20, y cerrará la fase de grupos contra Italia el martes 6, a las 15:30.

Argentina llega al Mundial después del tercer puesto obtenido en Novara 2024. Con este plantel, el seleccionado buscará volver a competir por los primeros lugares de una categoría en la que ya fue campeón mundial tres veces.