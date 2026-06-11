El mediocampista Sphephelo Sithole, de Sudáfrica, se convirtió en el primer jugador expulsado de la Copa del Mundo al ver la tarjeta roja durante el encuentro inaugural disputado este jueves en el Estadio Azteca.

El volante africano tuvo una tarde para el olvido. Además de estar involucrado en la acción que derivó en el primer gol mexicano, terminó dejando a su equipo con un hombre menos cuando apenas transcurrían cinco minutos del segundo tiempo.

La jugada que terminó con la expulsión se produjo cuando Sithole intentó recuperar una pelota y terminó derribando a Brian Gutiérrez. El árbitro brasileño Wilton Sampaio interpretó que la acción merecía la máxima sanción disciplinaria y mostró la tarjeta roja de manera directa.

La decisión generó debate inmediatamente. Las repeticiones televisivas evidenciaron la existencia del contacto entre ambos futbolistas, aunque para muchos observadores la intensidad de la infracción no parecía suficiente para justificar una expulsión directa. Incluso algunos analistas señalaron que Gutiérrez exageró la caída luego de sentir el roce.

Sin embargo, el juez mantuvo su postura y la acción no fue revisada por el VAR, por lo que la decisión quedó firme. De esa manera, Sudáfrica se quedó con diez jugadores cuando todavía restaba gran parte del encuentro por disputarse.

La expulsión condicionó seriamente las aspiraciones del conjunto africano, que ya se encontraba en desventaja en el marcador tras el gol convertido por Julián Quiñones en el primer tiempo. Con un jugador menos y frente a un estadio colmado de aficionados mexicanos, la tarea se volvió aún más complicada para los Bafana Bafana.

Más allá de la polémica, Sithole quedó ligado a una estadística que pasará a los libros de historia del certamen. El mediocampista del club portugués Tondela se transformó oficialmente en el primer expulsado de la Copa del Mundo 2026, un dato que quedará registrado junto a los momentos más destacados de esta edición mundialista.