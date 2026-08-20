Una distendida conversación frente a las cámaras de televisión web reunió a Rocío Pardo y Nicolás Cabré con el productor Miguel Pardo, conductor del programa, y Mavi Lacovara. Durante la transmisión, el presentador le planteó al actor la pregunta sin filtro: “¿Qué te enamoró de mi hija?”. En medio de risas, el conductor no tardó en indagar más y lanzó: “Escuchame, ¿qué es lo que más te gustó de Rocío?”.

Frente a la consulta, el artista reconoció que su pareja es un pilar fundamental en su vida cotidiana y laboral, manifestando: “Lo que me gusta es lo compañera que es. Es de fierro. Está ahí, de alguna manera u otra, siempre acompañándome. No me deja solo. No me deja solo en el buen sentido. A mí me salvó la vida su amor”.

Además, el entrevistado desmitificó los supuestos roces que genera compartir proyectos profesionales y relató: “Hoy, trabajar juntos... Todo es una excusa. Trabajar, irnos de vacaciones. Nosotros nos reímos. Y cuando vamos de gira o cuando hacemos notas, por lo general vienen y nos preguntan: ‘Che, ¿y cuando se pelean... y están trabajando y se pelean?’. Nosotros no nos peleamos”. Para validar esta armonía, la bailarina respondió con un firme “No”.

Con respecto a cómo logran sostener la paz diaria, el actor subrayó la importancia de la escucha y la aceptación mutua de las diferencias diciendo: “Somos compañeros siendo absolutamente diferentes. Y escuchar y tener ese pausa, ese momentito en el que yo le consulto mucho y que me hace ver las cosas de otra manera, a mí me salva la vida. Con todas las cosas que me pasan, con todos los momentos lindos, malos, está de la manera que tiene que estar y de la manera que ve que me hace mejor. Y eso engloba lo que es. Es eso, es una gran compañera”.

En sintonía, la joven coincidió y sostuvo: “Esa es la palabra, mutuamente, porque es lo mismo que dice Nico”. Por su parte, la co-conductora Lacovara bromeó señalando que en el set se percibe “mucha atracción” en la pareja.

La pareja insistió en que estar en el mismo ámbito laboral fortalece su relación. De hecho, el actor remarcó nuevamente la falta de discusiones con la frase: “Nosotros no nos peleamos”, una situación que atribuye a que se reconocen como “absolutamente diferentes”, lo que les permite complementarse.

El ciclo también abordó temas familiares y la posibilidad de ampliar el hogar. El conductor bromeó con sus ganas de ser abuelo argumentando “A mí me encantan los chicos”, ante lo cual su hija replicó con humor: “Pa, no vas a tener un nieto por parte mía.”. La joven buscó cerrar el tema aconsejándole disfrutar de sus afectos actuales con la respuesta: “Por el momento estamos bien. Tenés una nieta de cuatro años, disfrutá. ¿Qué más querés?”.

En el tramo más emotivo, el artista reflexionó sobre la paternidad y lo que verdaderamente le importa dejar a su hija Rufina, desmitificando la relevancia de la fama: “Es todo mentira lo que pasa en televisión. Todo mentira. Lo importante pasa por otro lado. Hoy estás, mañana no estás. Y es eso lo que aprendí toda la vida”. En ese sentido, continuó diciendo: “La familia, los amigos es lo único, lo único que interesa. Para mí, uno puede querer trabajar, pero creer que voy a dejar algo en la actuación no tiene mucho sentido”.

Finalmente, el actor se quebró al confesar qué es lo único valioso para él a nivel familiar: “Yo quiero que mi hija me recuerde y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa. No que digan: ‘Era un buen comediante’. Me importa un carajo. Es lo único que me interesa, que mi hija diga: ‘Mi papá...’”.