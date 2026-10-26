El Súper Circus Lunara debutará en San Juan el 30 de octubre

El Súper Circus Lunara llegará por primera vez a San Juan con una propuesta de entretenimiento para toda la familia. La temporada comenzará oficialmente el viernes 30 de octubre, a las 21.30, con una función de estreno en el predio ubicado en el estacionamiento de Paseo San Juan, donde funcionaba el ex Híper Libertad.

La llegada del circo promete una puesta en escena que combina la tradición circense con recursos modernos. El espectáculo incluirá artistas en escena, malabaristas, payasos y distintos números pensados para el público infantil y adulto, con una propuesta que busca recuperar la experiencia de compartir una función bajo la gran carpa.

Días y horarios de las funciones

Luego del debut, el Súper Circus Lunara mantendrá una programación semanal con diferentes horarios, según el día. De lunes, miércoles, jueves y viernes, las funciones se realizarán a las 21:30.

En tanto, los sábados, domingos y feriados habrá dos presentaciones diarias, a las 19 y a las 21:30, para ofrecer más alternativas al público sanjuanino.

El predio de Paseo San Juan fue elegido para instalar la carpa y recibir a los espectadores durante la temporada. Su ubicación permitirá que familias y grupos de amigos se acerquen a disfrutar de la propuesta.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para el Súper Circus Lunara se pueden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma Atrápalo, en el siguiente enlace: https://www.atrapalo.com.ar/entradas/super-circus-lunara-en-san-juan_e4956251/.

También estarán disponibles en las boleterías instaladas en el predio de Paseo San Juan, antes de cada función.

Con su primera visita a la provincia, el circo sumará una nueva alternativa de entretenimiento a la agenda sanjuanina de octubre y noviembre, con funciones regulares y una propuesta destinada a públicos de todas las edades.