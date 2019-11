El supermercado que se derrumbó en Parque Patricios tenía habilitación vigente desde el 2018

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una pareja de nacionalidad china resultó ilesa tras el derrumbe de un supermercado esta madrugada en el barrio porteño de Parque Patricios, y desde la Agencia Gubernamental de Control informaron que aún no se determinaron las causas del derrumbe y que el comercio tenía habilitación vigente desde el 2018, aseguraron.



Se trata de una edificación de un piso ubicada en la ochava de las calles Cachi y Famatina, donde en la planta baja funcionaba un supermercado chino y en el primer piso vivía una pareja.



La estación II de Bomberos de la Ciudad y el SAME concurrieron al lugar donde a la 1.30 de esta madrugada se derrumbó parte de la mampostería sobre la vereda y la calzada, mientras que el contrafrente quedó en pie.



"Se está estudiando una posible falla de la estructura de la edificación, pero aún se desconocen las causas reales del derrumbe", informaron a Télam fuentes de la Policía de la Ciudad.



Por su parte, fuentes de la Agencia Gubernamental de Control informaron que el edificio tiene habilitación desde el 2018, con una vigencia de 10 años para supermercados, que no había riesgo estructural y que los controles de higiene y seguridad estaban “sin observaciones y sin denuncias”.



El inquilino del lugar, un ciudadano chino llamado Marcos, contó que al momento del derrumbe se encontraba durmiendo junto a su esposa en la parte superior del comercio.



“Estaba durmiendo y todo me cayó encima, no tengo idea qué más paso”, dijo a Télam.



Además, aseveró que “la garrafa está bien, no pasó nada” y se lamentó: “No tengo la mínima idea de cómo seguiremos”.



Equipos de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad acudieron al lugar y confirmaron que la pareja que habitaba el primer piso resultó ilesa, y dijeron ser los únicos que habitaban el lugar.



Personal de Bomberos realizó un vallado y la respectiva inspección mientras la brigada K9 de perros, dependiente de la Policía Federal, realizó una búsqueda de posible víctimas con resultado negativo.



El arquitecto Juan Cabral, de la Guardia de Auxilio, explicó a Télam que su trabajo es “mitigar el inminente peligro” y que luego se notificará a los propietarios del lugar sobre la clausura, "son ellos quienes tienen que efectuar todo lo necesario para levantar dicha clausura”.



“Vamos a poner un vallado para mitigar el peligro a terceros”, agregó Cabral.



El equipo de la Guardia de Auxilio revisó el estado de las viviendas linderas y, según el reporte oficial, no presentaban peligro de derrumbe.



De la misma manera se verificó que los servicios de energía eléctrica y de gas tampoco presentaban peligro alguno.



Según el relato de vecinos de la zona, a pesar del desplome que dejó reducida a escombros la estructura, no se escuchó una explosión.



“Tipo 1.30 de la mañana escuché lo que me parecieron golpes, pero recién salí a las 7 cuando vine a abrir el quiosco y me encontré con esto”, relató Ernesto propietario del comercio ubicado sobre la calle Famatina al 3600, a metros del supermercado.



“Son buenos chicos, en lo que podamos ayudar los vamos a ayudar”, dijo el dueño del puesto de diarios ubicado frente al almacén y manifestó que por lo que pudo hablar con vecinos no se escuchó una explosión pero que la estructura del comercio era muy vieja.



"Los dueños actuales están trabajando allí hace menos de dos años, pero hace muchos que es sede de supermercados chinos”, añadió.