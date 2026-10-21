El supertifón Champi alcanzó la categoría 5, el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora. El fenómeno igualó el registro de Sinlaku y se ubicó entre las tormentas tropicales más intensas del planeta en lo que va de 2026.

La intensificación del sistema se produjo sobre aguas abiertas del Pacífico occidental. Las imágenes satelitales mostraron una estructura bien definida y un proceso de reorganización de la pared del ojo, un fenómeno que puede provocar cambios rápidos en la intensidad de los ciclones.

Después de pasar cerca de Guam, Champi continuó su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Aunque su cercanía había generado preocupación en las islas Marianas, el centro del ciclón se alejó de la zona sin provocar daños de consideración, según los reportes difundidos por medios internacionales.

Filipinas vigila el avance del fenómeno

La principal preocupación se trasladó hacia el norte de Filipinas, donde las autoridades meteorológicas elevaron las alertas en algunas zonas ante la posibilidad de vientos fuertes, lluvias y condiciones marítimas peligrosas.

La agencia meteorológica filipina advirtió sobre oleaje que podría alcanzar los nueve metros en áreas cercanas a Batanes y las islas Babuyan. Estas condiciones representan un riesgo para la navegación, por lo que se recomendó extremar las precauciones y evitar las salidas al mar mientras persista el peligro.

También se advirtió sobre posibles inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra en sectores expuestos a precipitaciones intensas. La evolución de estos impactos dependerá de la trayectoria del sistema y de las condiciones meteorológicas en cada región.

Qué significa que haya alcanzado la categoría 5

La categoría 5 corresponde al nivel más elevado de la escala utilizada para clasificar huracanes en determinadas cuencas oceánicas. Se asigna a sistemas con vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora, capaces de provocar daños catastróficos si impactan directamente zonas pobladas.

En el Pacífico noroccidental, estos fenómenos suelen denominarse tifones y, cuando alcanzan una intensidad extrema, supertifones. La clasificación describe la velocidad del viento, pero no determina por sí sola el nivel de daños que provocará: también influyen la trayectoria, la velocidad de desplazamiento, las lluvias y la exposición de las comunidades.

Por eso, las autoridades siguen de cerca la evolución de Champi y actualizan las advertencias según sus movimientos. La principal recomendación para las áreas bajo alerta es seguir los comunicados oficiales y atender las indicaciones de protección civil.