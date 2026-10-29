El tajante acuerdo entre Zaira Nara y su novio para que su relación funcione

Zaira Nara y su pareja Jakob Von Plessen decidieron apostar nuevamente al vínculo sentimental tras permanecer cuatro años separados. En una reciente charla en el programa Quiero Vale 4 de DGO con Sabrina Rojas, la conductora reveló los detalles de esta nueva etapa familiar junto a sus hijos Malaika y Viggo.

Durante la transmisión, Zaira Nara explicó que con Jakob Von Plessen establecieron una regla estricta para resguardar la pareja y no repetir los errores del pasado. La empresaria confesó que decidieron no convivir bajo el mismo techo debido a las estructuras independientes que lograron armar durante el tiempo que estuvieron distanciados.

Con respecto a este acuerdo fundamental para que la reconciliación funcione, Zaira Nara detalló que ambos disfrutan mucho de sus respectivos estilos de vida y de la dinámica actual. La conductora expresó con humor sobre cómo vive esta segunda oportunidad con el padre de sus hijos tras cuatro años de separación.