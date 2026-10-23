El talento desconocido de Lautaro Martínez que sorprendió a todo mundo

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez volvieron a captar la atención de sus seguidores al mostrar cómo se prepararon sus pequeños hijos, Nina y Theo, para celebrar Halloween. La empresaria mendocina suele compartir detalles de su vida cotidiana en las redes sociales junto al atacante del seleccionado argentino y esta vez sorprendió a toda la comunidad digital con una publicación muy especial.

A través de sus historias de Instagram, la influyente figura publicó una hermosa fotografía donde Nina y Theo lucieron llamativos atuendos inspirados en temáticas de terror. La niña mayor eligió un vestido negro combinado con detalles de encaje, vincha con flores oscuras y velo, mientras que el pequeño llevó una capa de vampiro con chaleco estampado y camisa con volados.

Más allá de los coloridos trajes que lucieron los pequeños, el momento más comentado de la jornada tuvo al delantero como figura central. Agustina Gandolfo reveló ante sus seguidores que el deportista asumió la responsabilidad de arreglar a los niños en el hogar y hasta se encargó personalmente de maquillar a la mayor para que luciera perfecta en el festejo.

"Mientras en casa papá los preparó y hasta clavó make up de Halloween para Nina", escribió la empresaria mendocina junto a emojis con risas y corazones en la imagen publicada. Con este divertido gesto familiar, el reconocido atacante demostró que mantiene una faceta muy creativa e inesperada fuera de las canchas de fútbol cuando se trata de compartir tiempo de calidad con sus hijos.