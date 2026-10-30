En la previa del Superclásico del domingo, CAN Tarot realizó una predicción sobre lo que podría ocurrir durante el partido entre Boca y River en La Bombonera.

El tarotista de River compartió su pronóstico en redes sociales y lanzó una advertencia que generó repercusión: “Boca tendrá un penal a favor”.

Según su lectura, River tendría una buena actuación en la cancha de su clásico rival. CAN Tarot también consideró que Boca llega con mayor seguridad y energía, aunque el cansancio podría jugarle en contra durante el encuentro.

El cartomante sostuvo que, si finalmente hay un ganador, sería River, dirigido por Leonardo Ponzio. De esta manera, descartó que Boca consiga los 3 puntos en un partido clave para la lucha por la tabla anual.

El Superclásico se disputará este domingo en La Bombonera. En las últimas horas, Giorgio Armas, astrólogo de Boca, también difundió su análisis, aunque no eligió a un ganador.

En su predicción, Armas señaló que el equipo dirigido por Ponzio debería prestar especial atención al arbitraje.