El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal y le devolvió el título de la Copa Africana de Naciones 2026, luego de la disputa con Marruecos por la final del certamen. De esta manera, el organismo internacional revirtió la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había declarado campeón al seleccionado marroquí.

La final se disputó el 18 de enero en Rabat y había terminado con una victoria de Senegal por 1-0 en el tiempo suplementario. Sin embargo, en marzo, el Comité de Apelación de la CAF anuló ese resultado y le otorgó el triunfo a Marruecos por 3-0.

La polémica que llegó al tribunal

El conflicto se originó cuando, durante el tiempo añadido del encuentro, el árbitro sancionó un penal a favor de Marruecos. Ante esa decisión, la mayoría de los jugadores de Senegal abandonó el campo de juego, aunque luego regresaron para reanudar el partido.

El delantero marroquí Brahim Díaz ejecutó el penal y no logró convertirlo, por lo que la final continuó y se definió en el alargue. Allí, Pape Gueye marcó el gol que le dio la victoria a Senegal, que recibió el trofeo al finalizar el encuentro.

Los argumentos del TAS

El tribunal consideró que la decisión de suspender o reanudar el partido correspondía exclusivamente a la autoridad del árbitro. También sostuvo que, cuando el juego se reinició, ambos equipos estaban nuevamente en el campo y habían manifestado su voluntad de continuar.

Por ese motivo, el panel arbitral entendió que no correspondía aplicar los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana, que contemplan situaciones en las que la conducta de un equipo lleva a la suspensión definitiva de un encuentro. El TAS concluyó que el árbitro no incurrió en un error de derecho al reanudar el partido.

El organismo también reconoció que el juez debió tomar decisiones en un contexto de extrema tensión, pero consideró que eso no permitía calificar su actuación como arbitraria. Además, recordó que la Federación de Senegal, el entrenador Pape Thiaw y algunos futbolistas ya habían recibido sanciones disciplinarias independientes por parte de la CAF.

La resolución definitiva

La audiencia del caso se realizó a puertas cerradas el 8 de octubre en Lausana, Suiza, luego del recurso presentado por Senegal el 25 de marzo. El TAS informó que los fundamentos completos de la decisión fueron notificados a las partes y que se harán públicos, salvo que soliciten confidencialidad.

Con esta resolución, Senegal recuperó oficialmente el título que había obtenido en el campo de juego. La decisión dejó sin efecto la proclamación de Marruecos como campeón por el resultado administrativo de 3-0.