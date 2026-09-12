El Turismo Carretera tuvo que frenar toda su actividad en San Luis debido a las condiciones climáticas extremas y el sanjuanino Tobías Martínez se quedó sin poder salir a pista. La 11ª fecha del campeonato, que se disputa en el autódromo Rosendo Hernández, fue suspendida hasta nuevo aviso por la nieve, el hielo y temperaturas que llegaron a los -5°C.

El problema no estuvo solamente en el estado del circuito. El frío extremo comenzó a afectar directamente el funcionamiento de los autos. Desde el departamento técnico de la ACTC detectaron que la combinación de las bajas temperaturas y la humedad provocaba el congelamiento de los carburadores, haciendo que el cuerpo de mariposas quedara trabado y los motores permanecieran acelerados.

La situación generó algunos despistes y encendió la alarma por el riesgo que implicaba continuar con la actividad para los pilotos y los auxiliares de pista.

El frío complicó a los autos

“La muy baja temperatura y la humedad en los carburadores hizo que se genere un bloque macizo de hielo”, explicó Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC, al justificar la decisión de suspender la jornada.

Uno de los pilotos que alcanzó a salir a pista, Benjamín Ochoa, contó cómo se vivió el problema desde el auto: “Se quedaban acelerados los autos y muchos sufrieron despistes porque se congelaba y se quedaba trabado el acelerador de la mariposa del carburador”.

Ante ese escenario, Ochoa consideró acertada la suspensión: “Me parece bien que suspendan la actividad porque se tornaba peligroso”.

Tobías Martínez deberá esperar

El sanjuanino Tobías Martínez, uno de los protagonistas del campeonato, quedó así sin poder desarrollar normalmente la actividad prevista para este fin de semana.

Foto captura del sanjuanino Tobías Martínez.

Antes de la suspensión, el TC Pista llegó a completar su primer entrenamiento. Santiago Biagi fue el más rápido de esa única tanda, pero los problemas provocados por el frío llevaron a los comisarios deportivos a detener preventivamente toda la actividad.

Ahora resta conocer cuándo y bajo qué condiciones se retomarán las actividades en el Rosendo Hernández, mientras la nieve continúa condicionando el desarrollo de la fecha.