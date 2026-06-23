El teatro de San Juan sumará una nueva propuesta con el estreno de “Yo, tú, él, ella y la epopeya”, una obra escrita y dirigida por Paula Martín y Milenka Rupcic que propone una versión renovada de los mitos clásicos con una fuerte impronta argentina.

La puesta se presentará el próximo viernes 26 de junio a las 21.30 en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario y plantea un viaje escénico delirante y divertido por un Olimpo futurista y decadente, donde los dioses dejaron de ser figuras lejanas para convertirse en estrellas de rock y comentaristas del destino con rasgos muy locales.

La obra nació a partir del trabajo de talleres teatrales impulsados por ambas artistas y de una inspiración vinculada al tarot y al concepto del “viaje del héroe”. A partir de esa idea, las dramaturgas tomaron como punto de partida a Ulises y Penélope para construir una historia que fue creciendo hasta reunir 14 personajes y un equipo total de 17 artistas.

Mitología con identidad sanjuanina

Aunque la base de la historia está en la mitología griega, la obra busca alejarse de la solemnidad de los relatos tradicionales para llevarlos al presente. Los personajes clásicos son reinterpretados desde una mirada contemporánea, con referencias a la cultura argentina y sanjuanina.

Las Moiras, por ejemplo, aquellas figuras mitológicas asociadas al destino, fueron adaptadas con nombres y características que conectan con elementos de la cultura popular actual.

La historia atraviesa temas universales como el amor, la pérdida, la identidad, el deseo y la libertad de elegir el propio camino. La partida de Ulises abre una travesía con canciones pop, fiestas dionisíacas y un inframundo donde solo los muertos pueden entrar, mientras Penélope deja atrás el rol de espera y el laberinto se transforma en una metáfora de la vida.

Un elenco de 17 artistas

La obra cuenta con un amplio elenco integrado por Nacho Caro Vera, Mumi Balmaceda, Luis Linares Pérez, Lito Cantoni, Pindo Becerra, Alan Herrera, Valentina Pantano, Ana Guirado, Maro Frau, Rodra Salas, Anahí Del Valle, Luz Cara, Lulo Milan y Mauri Ganci.

El número 17 también tiene un significado especial para las creadoras, ya que se repitió en producciones anteriores. Según la simbología de los arcanos, representa “La Estrella”, una carta asociada al trabajo colectivo, la creación en red y la libertad.

La duración estimada del espectáculo es de poco más de una hora, aunque al tratarse de un estreno puede variar según la interacción con el público.

Las entradas tienen un valor general de $15.000 y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9.30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 10 a 14, además de la plataforma TuEntrada.com.