El Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años con el regreso de La Traviata

El Teatro del Bicentenario celebra durante octubre su décimo aniversario con una programación que recupera algunos de los hitos de su historia y pone el foco en la producción, la formación y el desarrollo de artistas de San Juan y la región. Ópera, música, teatro y artes visuales serán parte de la propuesta, que tendrá como uno de sus principales acontecimientos el regreso de La Traviata, de Giuseppe Verdi.

La ópera se presentará los días 22, 24 y 26 de octubre, a las 20, con una producción del Teatro Colón. La obra tiene además un vínculo directo con los primeros años de la institución: el Teatro del Bicentenario abrió sus puertas el 21 de octubre de 2016 con Carmina Burana, en una puesta de La Fura dels Baus, mientras que el 26 de abril de 2017 La Traviata se convirtió en la primera ópera escenificada en su escenario.

A diez años de aquel estreno, la obra regresará como parte de la programación aniversario y permitirá recuperar uno de los ejes que atravesaron la trayectoria del teatro: la formación de artistas y técnicos locales vinculada con producciones profesionales de gran escala.

Una producción con artistas nacionales y regionales

La puesta contará con un equipo creativo encabezado por el director de escena español Emilio Sagi, con reposición de Marina Mora, escenografía de Daniel Bianco y vestuario de Renata Schussheim.

El elenco estará integrado por Laura Pisani, como Violetta Valéry; Diego Bento, en el papel de Alfredo Germont; Omar Carrión, como Giorgio Germont; y Santiago Martínez, como Gastonne.

También participarán cantantes líricos de San Juan, Mendoza y San Luis que forman parte del Programa Ópera Training del Teatro del Bicentenario, dirigido por la soprano Verónica Cangemi, junto a las maestras Beatriz Fornabaio, Teresita D’Amico, Luz Ramírez y Ana López.

La experiencia incluirá a Luis Pulenta, Romina Pedrozo, Graciela Armendáriz, Gastón Ovejero, Nathaniel Altamirano y Guido Cuñarro, como parte de una propuesta que vincula capacitación y participación profesional.

La dimensión coral estará a cargo del Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por Marta Bilska. La música será interpretada por un ensamble integrado por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos invitados, bajo la dirección musical de Marcelo Ayub.

La reposición estará acompañada por los equipos artísticos, técnicos y de producción del Teatro del Bicentenario, que asumirán nuevamente una producción de gran escala y complejidad.

Descuentos para las funciones de octubre

Durante octubre estará disponible el Paquete Colón, que ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes.

También habrá descuentos para la compra individual: 20% para La Traviata y 15% para El lago de los cisnes en las categorías Roja y Azul. Las promociones tienen cupo limitado y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada.com.

Además, continúa vigente el 20% de descuento para jubilados, disponible exclusivamente en boletería.

Música y teatro durante todo octubre

La programación aniversario también incluye propuestas de artistas y proyectos de la escena local. El jueves 8 de octubre, a las 21:30, se presentará Ani… El Mucamo, una obra teatral para mayores de 15 años.

El viernes 9, a las 21:30, AIMÉ llegará con Soy Canciones, un espectáculo que combina folklore, pop, canción contemporánea y sonidos latinoamericanos.

El sábado 10, a las 21:30, será el turno de Paola Hascher Full Band con La Encendida, propuesta que recorre sus 30 años de trayectoria a través del folklore y las fusiones contemporáneas.

La agenda continuará el viernes 30, a las 22, con Cuidado Marvin! y Factores del Azar. El sábado 31, a las 21:30, Mama Ordán celebrará sus 25 años de canciones con Sigo aquí.

Una muestra dedicada a Mirta Romero

El aniversario también tendrá una propuesta vinculada con las artes visuales. El jueves 8 de octubre, a las 20, se inaugurará en el hall del Teatro del Bicentenario la muestra “Buscar la forma: Mirta Romero”, una exposición antológica dedicada a la artista sanjuanina con curaduría de Alberto Sánchez Maratta.

La iniciativa es organizada junto al Museo Franklin Rawson y vincula dos aniversarios de instituciones culturales de la provincia: los diez años del Teatro del Bicentenario y los 90 años del museo.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20; los sábados, de 9:30 a 14; y los domingos, de 17 a 20.

Con la programación de octubre, el Teatro del Bicentenario busca poner en perspectiva una década marcada por grandes producciones, formación artística y desarrollo de capacidades técnicas y profesionales en San Juan. El regreso de La Traviata, la primera ópera escenificada en su escenario, será uno de los principales símbolos de ese recorrido.