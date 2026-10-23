El Teatro del Bicentenario celebró diez años con todo el esplendor de La Traviata

En una noche consagratoria para la historia cultural de la provincia, el Teatro del Bicentenario albergó la esperada función de reestreno de La Traviata, la obra maestra de Giuseppe Verdi, en el marco de los festejos centrales por los diez años de la creación del teatro estatal, a modo de homenaje, por el inicio de su temporada lírica, de marzo de 2017.

Para esta ocasión, la puesta completa estuvo sostenida por elenco y producción cedida del Teatro Colón, donde quedó reflejado la alianza y cooperación que ambas instituciones vienen consolidando a lo largo de una década.

La función comenzó con la interpretación de la obertura del primer acto. Allí, la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y los músicos invitados establecieron, bajo una conducción precisa, una atmósfera densa de melancolía y presagio dramático.

En el plano vocal, los solistas ofrecieron interpretaciones memorables que movilizaron a los espectadores en diferentes momentos a expresar sus aplausos de aprobación y con varios gritos contundentes de "¡Bravo!". La soprano Laura Pisani compuso una Violetta Valéry de profunda hondura dramática y vocal, evidenciando la calidad de interpretación en el primer acto. Pisani dio una ejecución magistral en el aria lírica "Ah, fors' è lui" ("Ah, quizás sea él"), donde Violetta reflexiona con melancolía sobre la posibilidad de haber encontrado el amor verdadero en Alfredo Germont.

Y a continuación, "Sempre libera" ("Siempre libre"), donde realmente deslumbró la vertiginosa cabaletta en la coronación del primer acto. En este tramo, la soprano desplegó un virtuosismo técnico extremo (con agudos y coloraturas muy exigentes) para reafirmar su aparente decisión de seguir viviendo libre y entregada al placer mundano, mientras de fondo, se escuchaba la voz de Alfredo recordándole su amor "misterioso y soberbio", que en ese instante cerró el telón con una platea hondamente conmovida que no dejaba de elogiar la escena a puros aplausos.

Por su parte, Diego Bento aportó frescura y lirismo en el rol de Alfredo Germont, mientras que el consagrado barítono Omar Carrión aportó peso interpretativo, solvencia técnica y gran presencia escénica en su papel de Giorgio Germont. A este engranaje se sumó el sólido y empastado aporte coral del Coro Universitario de la UNSJ, que dotó de potencia armónica a los pasajes en el desarrollo de las escenas colectivas.

La estructura estelar de la obra contó con un equipo creativo de trayectoria indiscutida. La dirección escénica (régie) original perteneció al prestigioso régisseur español Emilio Sagi, cuya puesta fue repuesta con rigor por Marina Mora.

En el foso, la dirección musical estuvo batuta en mano del maestro Marcelo Ayub, quien dirigió a los músicos de La Camerata San Juan y de La Orquesta Escuela, entre otros músicos invitados. La fastuosa escenografía corrió por cuenta de Daniel Bianco, mientras que el diseño de vestuario llevó la firma de la reconocida artista argentina Renata Schussheim, logrando un anclaje estético de época impecable.

Calidad visual, escenografía y vestuario

La calidad visual de la puesta deslumbró por completo. La escenografía diseñada por Daniel Bianco recreó con fastuosidad los salones y suntuosos ambientes de la alta sociedad parisina del siglo XIX, interactuando en perfecta armonía con el vestuario ideado por Renata Schussheim, cuyas texturas y detalles aportaron identidad visual a cada cuadro. La comunión entre la gran producción histórica del Teatro Colón y el talento técnico-artístico local selló una velada inolvidable para la lírica en tierra sanjuanina.

La clave de esta puesta residió en la alianza y cooperación del Teatro Colón con el Teatro del Bicentenario que se consolidó a lo largo de una década. Además, se vio también reflejado el nivel que tienen ahora los talentos regionales formados a través del Programa Ópera Training, con artistas locales, de Mendoza y San Luis.

De este modo, entre la ovación cerrada del público y la emoción suspendida en el aire, la velada inaugural consagró una década de conquistas artísticas para el coliseo sanjuanino. El eco de los aplausos reafirmó que el clásico de Verdi, sostenido por una producción de jerarquía internacional y talento federal, tiene el poder intacto de conmover, trascender el tiempo y consolidar la identidad cultural de la provincia.

Próximas funciones

Para quienes deseen ser parte de este hito lírico, el ciclo continuará el viernes 24 y domingo 26 de octubre, ambas a las 20hs. Para adquirir tickets, a través de Tuentrada.com y en boletería. Promociones vigentes como el Paquete Colón (30% de descuento combinando La Traviata y El lago de los cisnes), un 20% de rebaja en compra individual y un 20% de descuento exclusivo para jubilados en boletería.

Fotos y video: Pablo Brito.