Una oportunidad imperdible para los amantes de la lírica y la cultura en la provincia. Este lunes a las 20 hs, la Sala Principal del Teatro del Bicentenario abre sus puertas para la última función de La Traviata, la obra cumbre del compositor italiano Giuseppe Verdi.

En el marco de las celebraciones por el décimo aniversario del coliseo dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la institución anunció una promoción especial con descuentos en las entradas, disponibles de manera exclusiva en boletería a partir de las 18 hs. y hasta agotar la capacidad de la sala.

La velada promete ser un hito artístico gracias a la impecable puesta en escena que cuenta con la destacada participación y jerarquía de artistas del Teatro Colón.

La producción despliega una atmósfera de refinada elegancia, donde el diseño de vestuario, la iluminación y la escenografía transportan al espectador al corazón del París del siglo XIX.

La dramática historia de Violetta Valéry cobra vida a través de interpretaciones vocales de altísimo nivel, acompañadas por una sólida ejecución musical que logra traducir cada matiz de amor, sacrificio y tragedia de la partitura verdiana.

Este beneficio en las localidades busca democratizar el acceso al arte lírico y permitir que un público más amplio pueda disfrutar de un espectáculo de nivel internacional.

La iniciativa se enmarca en la extensa agenda cultural que el Teatro del Bicentenario viene consolidando a lo largo de su primera década como faro cultural de la región de Cuyo, reafirmando su compromiso de acercar grandes producciones a toda la comunidad.

Los interesados en adquirir sus tickets promocionales deberán acercarse presencialmente a la boletería del teatro desde las 18 hs. La función dará inicio puntualmente a las 20 hs en la Sala Principal, marcando el broche de oro para una de las producciones más aclamadas de la temporada.