El Teatro del Bicentenario de San Juan cumple su décimo aniversario y concluye su temporada 2026 con la llegada de dos mega producciones del Teatro Colón entre octubre y noviembre: la ópera La Traviata (versión 2025) y la versión completa del ballet El Lago de los Cisnes (2026), interpretada por el Ballet Estable del Colón.

El complejo cultural estatal celebra una década de producción, formación y desarrollo artístico que transformó la vida cultural de la provincia y la posicionó en los circuitos nacionales e internacionales.

La llegada de estas obras refleja la alianza estratégica entre el Teatro Colón y el Teatro del Bicentenario, instituciones comprometidas con el intercambio cultural federal. Asimismo, la consolidación del teatro como centro neurálgico para la comunidad —a través de iniciativas de accesibilidad, gestión de públicos, programas educativos y voluntariado— ha sido posible gracias a la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil.

Ambas producciones representan hitos clave en el repertorio lírico y coreográfico internacional y llegan a San Juan como parte del acuerdo de intercambio cultural entre el Teatro Colón y el Teatro del Bicentenario.

Para empezar, la puesta de La Traviata es la ópera compuesta por Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basada en la novela La dama de las camelias de Alejandro Dumas (hijo). Narra la trágica historia de Violetta Valéry, una cortesana parisina que renuncia a su amor por Alfredo Germont para salvar el honor de la familia de este, enfrentando la condena social y la enfermedad. Es una de las óperas más representadas en el mundo. La versión del Teatro Colón que llega a San Juan corresponde a la aclamada puesta en escena del repertorio 2025.

La Traviata.

Esta versión estará encabezada en la dirección de escena por el prestigioso régisseur español Emilio Sagi, acompañado en la dirección musical por los maestros Renato Palumbo y Beatrice Venezi. La propuesta escénica suma el diseño de escenografía del célebre Daniel Bianco y el vestuario ideado por la reconocida diseñadora Renata Schussheim, bajo el diseño de iluminación de Eduardo Bravo. La asistencia técnica y de dirección se completa con profesionales como Javier Ulacia, Mariana Ciolfi, Marina Mora, Mariana Seropian y Martina Nosetto.

El Lago de los Cisnes.

Por su parte, el ballet de El Lago de los Cisnes, con la composición musical de Pyotr Ilyich Tchaikovsky y coreografía clásica inspirada en la tradición de Marius Petipa y Lev Ivanov. Cuenta la historia del príncipe Sigfrido y Odette, una joven convertida en cisne por la maldición del malvado hechicero Von Rothbart, la cual solo puede romperse con una promesa de amor verdadero. La versión completa, contará con el ballet estable del Teatro Colón dirigido por Julio Bocca. La coreografía lleva la firma de Raúl Candal, secundado por la dirección de ballet de África Guzmán y la dirección técnica de Florencia Bordolini. El trabajo de maestros y repertorio estará a cargo de figuras de la danza como Luis Ortigoza, Maricel De Mitri, Natalia Saraceno y Nadia Muzyca, mientras que los roles protagónicos serán interpretados por los primeros bailarines Federico Fernández, Juan Pablo Ledo y Ayelén Sánchez.

Venta de entradas: promociones y descuentos

El Teatro del Bicentenario lanzó una serie de promociones especiales con cupo limitado, disponibles en la boletería del teatro y en TuEntrada.com.

Como oferta especial, se ofrece un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul al adquirir entradas de manera conjunta para ambas obras mediante la sección "PAQUETE COLÓN" en la ticketera digital.

Quienes opten por comprar funciones por separado accederán a un 20% de descuento en categorías Roja y Azul para La Traviata (precios regulares de $40.000 a $100.000) y a un 15% en las mismas categorías para El Lago de los Cisnes (precios regulares de $40.000 a $90.000).

El beneficio para jubilados continúa vigente con un 20% de descuento en cualquier categoría para ambas producciones, disponible exclusivamente en la boletería física.