El Teatro del Bicentenario recibe una nueva edición de Guitarras del Mundo

La guitarra será protagonista de una nueva edición del Festival Guitarras del Mundo, que llegará este miércoles 30 de septiembre al Teatro del Bicentenario. La presentación comenzará a las 21:30 y tendrá entrada libre y gratuita.

La XXXII edición del festival reunirá a músicos de distintas procedencias en una propuesta que busca celebrar la diversidad de estilos y el vínculo de la guitarra con la identidad cultural.

Artistas de España, Argentina y San Juan

Entre los participantes estará Rosalía Mogwli, representante de España, junto con Jorge Jewsbury, por Argentina. También formará parte de la presentación el músico sanjuanino Rolando García Gómez, quien llevará la representación local al escenario del Bicentenario.

La jornada propone un encuentro entre diferentes tradiciones musicales a partir de un instrumento que ocupa un lugar central en la cultura popular argentina y latinoamericana.

Además de las presentaciones musicales, durante la noche se realizará un reconocimiento al Teatro del Bicentenario por su aporte al desarrollo de la cultura y de la identidad nacional.

Una noche con entrada gratuita

El espectáculo está previsto para este miércoles 30 de septiembre a las 21:30, en el Teatro del Bicentenario. El acceso será libre y gratuito, por lo que el público sanjuanino podrá acercarse para disfrutar de una nueva edición del tradicional festival.