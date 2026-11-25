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El Teatro Sarmiento pide no comprar entradas para un espectáculo no autorizado en la sala
POR REDACCIÓN
El Teatro Sarmiento emitió un comunicado para advertir que el espectáculo denominado “Las Guerreras K-Pop”, que circula actualmente a través de distintas publicaciones en redes sociales, no forma parte de su programación oficial.
Desde la institución señalaron que el evento no se realizará en sus instalaciones y remarcaron que el teatro no tiene participación en la organización, producción ni comercialización de entradas vinculadas a dicha propuesta.
Ante la difusión de publicidad relacionada con el espectáculo, las autoridades solicitaron a los potenciales asistentes que corroboren la información a través de los canales oficiales y eviten efectuar pagos o adquirir entradas por medios no autorizados.
La advertencia busca prevenir posibles confusiones y resguardar a quienes podrían verse afectados por publicaciones que mencionan al Teatro Sarmiento como sede del evento.
El organismo indicó que toda la programación oficial puede consultarse a través de sus plataformas institucionales y redes sociales verificadas. Asimismo, recordaron que los interesados pueden acceder a la agenda de actividades del teatro mediante el enlace oficial de programación o realizar consultas directamente por los canales de comunicación habilitados.
Finalmente, desde el Teatro Sarmiento agradecieron la difusión del comunicado y solicitaron compartir la información para evitar inconvenientes entre quienes tenían previsto asistir al supuesto espectáculo o adquirir entradas vinculadas al evento.