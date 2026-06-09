El Teatro Sarmiento será escenario este miércoles 10 de junio de la presentación de Sueños de Corazón, una obra de creación colectiva inspirada en la novela Heartless y ambientada en el universo del País de las Maravillas, antes de la llegada de Alicia.

La propuesta invita al público a conocer la historia de Catherine, una joven que intenta construir su propio destino en un mundo atravesado por las exigencias sociales, las relaciones de poder y los conflictos personales. A través de elementos de fantasía, humor y drama, la obra explora el origen de la emblemática Reina de Corazones y las circunstancias que marcaron su transformación.

La puesta en escena está especialmente dirigida a estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y de nivel secundario, por lo que se realizarán funciones especiales para instituciones educativas.

Las presentaciones tendrán lugar a las 10 y a las 14 horas en el Teatro Sarmiento. La organización informó que las puertas se abrirán 40 minutos antes de cada función.

Además del espectáculo teatral, la actividad incluirá un conversatorio de aproximadamente 30 minutos al finalizar la obra, con el objetivo de profundizar algunos de los temas abordados durante la representación y generar un espacio de intercambio con los asistentes.

La duración total de la propuesta será de una hora de función más el encuentro posterior con el público.

Las entradas tienen un valor general de $7.000 y ya se encuentran disponibles para quienes deseen asistir a esta experiencia artística que combina literatura, teatro y reflexión sobre la construcción de la identidad y el impacto de las decisiones en el desarrollo personal.