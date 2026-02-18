El Teatro Sarmiento se ilumina con velas para recibir los conciertos de Coldplay y Hans Zimmer

Este viernes 20 de febrero, el Teatro Sarmiento de San Juan será escenario de una experiencia musical única con la llegada de Candlelight, el ciclo de conciertos a la luz de las velas que combina la magia de la música en vivo con una ambientación íntima y multisensorial en espacios emblemáticos. La propuesta incluye dos funciones: la primera a las 19 horas, dedicada a los grandes éxitos de la banda británica Coldplay, y la segunda a las 21.30 horas, con un programa especial dedicado a lo mejor del compositor Hans Zimmer, autor de algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine contemporáneo.

Ambos conciertos estarán a cargo del Cuarteto Ámbar, formación integrada por dos violines, una viola y un violonchelo, que interpretará versiones instrumentales de las piezas más emblemáticas de cada repertorio. La duración estimada de cada función es de 60 minutos y las puertas del teatro se abrirán 45 minutos antes del inicio. No se permitirá el acceso una vez comenzado el espectáculo.

Programas musicales de primer nivel

Para la función de las 19, dedicada a Coldplay, el cuarteto interpretará un repertorio que incluye clásicos como "Clocks", "Yellow", "Fix You", "The Scientist", "Paradise", "A Sky Full of Stars" y "Something Just Like This", entre otros temas que marcaron la trayectoria de la banda británica.

En la función de las 21.30, el programa estará dedicado a Hans Zimmer e incluirá composiciones icónicas como "Time" (de la película El Origen), "Esta Tierra" (El Rey León), "Cornfield Chase" (Interestelar), además de selecciones de Gladiador, Piratas del Caribe, Duna, El Caballero de la Noche y Dunkerque, entre otras.

Entradas y recomendaciones

Las entradas tienen un valor de $9.000 y $42.000, según la ubicación, y pueden adquirirse a través de https://candlelightexperience.com/san-juan/.

El evento está recomendado para mayores de 8 años, y los menores de 16 años deberán concurrir acompañados por un adulto. Las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida deberán adquirir sus entradas en la Zona Premium (silla de ruedas), que cuenta con acceso adecuado.

Normas para una experiencia cuidada

Los organizadores recordaron la importancia de respetar los horarios y las normas de convivencia para garantizar una experiencia de calidad tanto para el público como para los artistas. Entre las recomendaciones se encuentran llegar con anticipación, no utilizar el teléfono celular durante la función y no ingresar comida ni bebidas a la sala.

Candleland es una propuesta que busca ofrecer una experiencia distinta, íntima y cuidada, en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico del Teatro Sarmiento mientras se disfruta de música en vivo en un entorno iluminado por la calidez de las velas.