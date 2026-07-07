La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una conferencia de prensa cargada de polémica. Luego de la derrota 3-2 ante Argentina, el entrenador Hossam Hassan cuestionó con dureza el arbitraje, criticó la actuación del VAR y sugirió que existen intereses para que Lionel Messi continúe en competencia. "Hemos sufrido una injusticia", afirmó el técnico egipcio tras el encuentro disputado en Atlanta, donde su equipo llegó a estar dos goles arriba, pero terminó siendo eliminado por el vigente campeón del mundo.

Duras críticas al arbitraje

Durante su análisis del partido, Hassan sostuvo que Egipto fue superior en varios pasajes del encuentro y aseguró que el resultado estuvo condicionado por decisiones arbitrales. "Jugamos mejor con la pelota y fuimos superiores en muchos momentos. El resultado se vio influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego y antes del partido", declaró.

El entrenador también denunció una supuesta presión ejercida sobre el árbitro. "Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", lanzó.

Además, cuestionó el trabajo del VAR, al considerar que no se sancionó un penal favorable a Egipto y que se anuló incorrectamente un segundo gol de su equipo.

También cuestionó la organización

Las críticas del entrenador no se limitaron al arbitraje. Hassan también apuntó contra la organización del Mundial por el horario elegido para el encuentro.

Según explicó, disputar el partido al mediodía en Atlanta perjudicó el espectáculo. "Alguien que nunca ha jugado al fútbol tomó esa decisión", afirmó.

"Quieren que Messi siga por marketing"

La declaración más resonante llegó sobre el final de la conferencia, cuando el técnico dejó entrever que la continuidad de Argentina y de Lionel Messi en el torneo respondería a intereses comerciales. "Éramos mejores, pero el fútbol no es justo. Tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing", expresó.

Por último, Hassan reivindicó el desempeño de su selección y manifestó su orgullo por representar a su país. "Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe, pero no hemos recibido el trato que merecíamos", concluyó.

Las declaraciones del entrenador egipcio generaron un fuerte impacto tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final y abrieron una nueva polémica alrededor del arbitraje y la organización del Mundial 2026.