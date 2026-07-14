Cada cierto tiempo, el mundo vuelve a mirar con preocupación las profecías sobre el Apocalipsis. En las últimas semanas, distintas publicaciones en redes sociales y videos virales reactivaron teorías que aseguran que la humanidad estaría atravesando las señales previas al fin de los tiempos, mezclando pasajes bíblicos con interpretaciones atribuidas a Nostradamus y otros supuestos profetas.

Uno de los principales argumentos que circula en internet sostiene que las guerras, los fenómenos climáticos extremos, las crisis económicas y los avances tecnológicos representarían el cumplimiento de las profecías del libro del Apocalipsis. Sin embargo, historiadores, biblistas y especialistas en la obra de Nostradamus recuerdan que la mayoría de esas interpretaciones son modernas y no aparecen de manera textual en los escritos originales.

El fenómeno no es nuevo. Desde hace décadas, cada conflicto internacional, eclipse, terremoto o pandemia suele reactivar teorías sobre un supuesto fin del mundo inminente. Lo mismo ocurrió con las predicciones para 2012, las falsas fechas difundidas en 2016 y, más recientemente, con distintas interpretaciones sobre los años 2025 y 2026. Ninguna de esas predicciones terminó cumpliéndose.

En paralelo, algunos mensajes también vinculan el llamado "Reloj del Apocalipsis" con una inminente catástrofe global. No obstante, ese reloj no pretende predecir el fin del mundo. Se trata de un indicador simbólico creado por científicos para reflejar el nivel de riesgo que enfrenta la humanidad debido a amenazas como las armas nucleares, el cambio climático o las tensiones geopolíticas.

Los estudiosos de la Biblia también advierten que el libro del Apocalipsis ha sido interpretado de formas muy diferentes a lo largo de la historia del cristianismo. Mientras algunas corrientes consideran que describe acontecimientos futuros, otras sostienen que utiliza un lenguaje simbólico para transmitir un mensaje espiritual y no para fijar fechas o anunciar eventos concretos.

Pese a ello, las publicaciones sobre supuestas señales del fin de los tiempos continúan multiplicándose en internet y suelen ganar millones de visualizaciones. La combinación de incertidumbre mundial, conflictos internacionales y contenido viral mantiene vivo un fenómeno que, una vez más, vuelve a instalar el temor al Apocalipsis, aunque sin evidencias científicas o históricas que respalden los anuncios más alarmistas.