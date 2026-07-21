El intenso temporal que golpea la región chilena de Coquimbo continúa agravando la situación en distintas comunas del interior, donde la crecida de ríos y quebradas destruyó puentes, cortó rutas y dejó miles de personas aisladas. Las autoridades mantienen un amplio operativo de rescate y asistencia mientras el Gobierno despliega recursos tras declarar el estado de catástrofe.

Una de las zonas más afectadas es la provincia de Limarí, donde la fuerza del agua interrumpió la conectividad en numerosos sectores rurales.

La delegada presidencial provincial, Ivón Guerra, confirmó que las comunas de Punitaqui y Combarbalá permanecen completamente aisladas debido a los daños provocados por las lluvias.

"Estamos viviendo momentos difíciles y extremando los esfuerzos para llegar con ayuda a todo el territorio", señaló la funcionaria, quien explicó que también se mantiene un monitoreo permanente sobre el puente de Quebrada Seca, en la comuna de Monte Patria, ante el riesgo de nuevas crecidas.

En tanto, la Ruta D-43, principal conexión entre Ovalle y La Serena, fue reabierta durante la tarde del lunes, aunque las autoridades solicitaron circular con máxima precaución debido al deterioro del camino.

Rescates por aire y entrega de alimentos

Durante toda la jornada continuaron los operativos de rescate mediante helicópteros y la distribución aérea de alimentos hacia los sectores que permanecen incomunicados.

En Monte Patria, personal de emergencia rescató a dos adultos y un bebé, además de colaborar con el municipio en la entrega de cajas de alimentos a las familias afectadas.

Las tareas se intensificaron luego de que el presidente de Chile decretara el estado de catástrofe para la zona, medida que permitirá acelerar la llegada de recursos y asistencia.

Combarbalá, una de las zonas más castigadas

El municipio de Combarbalá informó que hasta la tarde del lunes permanecían 46 localidades aisladas, con unas 3.600 personas afectadas por el temporal.

El relevamiento oficial también registró 100 viviendas con daños mayores y otras 800 con daños menores, además de cuatro personas alojadas en albergues temporales.

A su vez, un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile evacuó a dos adultos mayores del sector de San Lorenzo y rescató a otras cuatro personas de la localidad de Lagarrigue.

Puentes destruidos y rutas cortadas

La comuna de Río Hurtado presenta uno de los escenarios más complejos.

Las autoridades informaron que la Ruta D-595 permanece interrumpida por la destrucción de varios puentes, entre ellos los de Peñaflor, Huampulla, Samo Alto y San Pedro.

Además, la activación de quebradas y numerosos badenes anegados impiden cualquier tipo de circulación, mientras que el tránsito por el tranque Recoleta fue suspendido por riesgo de colapso.

En esa comuna también llegó un generador eléctrico destinado a restablecer el suministro para alrededor de un centenar de viviendas.

El operativo aéreo permitió evacuar desde la localidad de Las Breas a un paciente que necesitaba diálisis urgente y a un menor con problemas de salud.

Evacuaciones en Punitaqui y Monte Patria

En Punitaqui, las autoridades clausuraron el badén de Pueblo Viejo tras detectarse daños estructurales provocados por el fuerte caudal.

También debieron evacuar a un vecino del sector de Viña Vieja, donde el agua ingresó a un predio tras el desborde de una quebrada.

Durante la madrugada, equipos de emergencia rescataron a varias personas que intentaron cruzar un cauce pese al peligro.

En Monte Patria, el alcalde Cristian Herrera informó que prácticamente todas las quebradas de la comuna volvieron a activarse, por lo que solicitó la emisión de una alerta SAE para ordenar evacuaciones preventivas en las zonas de mayor riesgo.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en la localidad de Juntas, donde el desborde de dos canales provocó el ingreso de agua a varias viviendas. Las familias afectadas fueron trasladadas a un refugio instalado en la escuela del sector.

Albergues y monitoreo permanente

En la ciudad de Ovalle, el municipio informó que decenas de personas permanecen alojadas en distintos centros de evacuación habilitados por la emergencia.

Al mismo tiempo, las autoridades mantienen un monitoreo constante del embalse Recoleta ante la posibilidad de realizar evacuaciones preventivas para quienes viven en la ribera del río si las condiciones meteorológicas continúan empeorando.

Mientras las lluvias persisten, los equipos de emergencia siguen desplegados en toda la región para asistir a los damnificados y restablecer la conectividad en las localidades que permanecen aisladas por uno de los temporales más severos registrados en los últimos años.