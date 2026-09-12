Un violento temporal golpeó durante la tarde-noche del viernes una zona rural de San Pedro, Misiones, y dejó como saldo una persona fallecida, viviendas destruidas y varias familias que quedaron sin techo.

El fenómeno afectó una franja de aproximadamente 300 metros entre el paraje Cruce Caballero y Piñalito Sur, a la altura del kilómetro 1072 de la Ruta Nacional 14. La fuerza del viento provocó importantes daños en las viviendas, el tendido eléctrico y las comunicaciones.

La víctima fatal fue identificada como Demecio Monteiro, de 42 años, un agricultor que se encontraba en su vivienda cuando el temporal la desprendió de su estructura y la arrastró hacia una plantación de yerba mate. El hombre murió como consecuencia del episodio.

Al menos cinco casas quedaron sin techo

La tormenta también provocó graves daños materiales en las viviendas de la zona. Al menos cinco casas sufrieron la voladura de sus techos, mientras que otras familias quedaron afectadas por los destrozos ocasionados por el viento.

Además, se registraron cortes de energía eléctrica y problemas con la señal telefónica, lo que complicó las comunicaciones en el área afectada.

Personal policial, organismos provinciales y equipos municipales se trasladaron hasta la zona para relevar los daños y asistir a las familias damnificadas.

Investigan si fue un tornado

El episodio fue descripto inicialmente como un posible tornado, aunque todavía no existe una confirmación técnica definitiva. Defensa Civil señaló que las características del fenómeno son compatibles con ese tipo de evento, pero que se necesita una evaluación especializada para determinar su clasificación.

Por su parte, la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales (OPAD) indicó que la distribución de los daños permite inferir que pudo tratarse de un tornado de categoría 1 o 2.

La situación volvió a generar preocupación en Misiones, una provincia que en 2009 sufrió uno de los tornados más devastadores de su historia, también en la zona de San Pedro.