Chile atraviesa una de las peores emergencias climáticas de las últimas décadas. Un inusual temporal de lluvias que afecta desde el 15 de julio a las regiones de Coquimbo y Atacama dejó un saldo de al menos 10 personas fallecidas, cuatro desaparecidas, 17 heridos y más de 2.200 damnificados, mientras cerca de 100.000 habitantes permanecen aislados por los cortes de rutas provocados por la crecida de ríos y los deslizamientos de tierra.

El Gobierno chileno decretó el estado de catástrofe por el temporal.

Frente al agravamiento de la situación, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe en las zonas más afectadas, una medida que permite acelerar el despliegue de las Fuerzas Armadas, movilizar recursos de emergencia y adoptar restricciones de circulación para facilitar las tareas de rescate y asistencia.

El fenómeno golpeó con especial fuerza al norte chileno, una región caracterizada por su clima desértico y donde precipitaciones de esta magnitud son excepcionales. En pocas horas cayó el equivalente a la lluvia de todo un mes, provocando inundaciones, aludes y el colapso de la infraestructura vial.

Hacía dos décadas que Chile no sufría un fenómeno de esta magnitud.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que más de 1.100 viviendas fueron destruidas o sufrieron daños severos como consecuencia del temporal. Además, decenas de localidades quedaron incomunicadas debido a la interrupción de caminos y puentes.

La emergencia también impactó sobre los servicios básicos. Alrededor de 150.000 usuarios continúan sin suministro eléctrico y, en varias zonas de Coquimbo, los daños en la infraestructura obligaron a interrumpir el servicio de agua potable. Las empresas trabajan para restablecer las prestaciones, aunque reconocieron que la magnitud de los daños superó todas las previsiones.

El viceministro del Interior, Máximo Pavez, aseguró que se trató de un evento meteorológico sin antecedentes recientes. "Lo que normalmente llueve en un mes cayó en apenas una hora", afirmó al describir la intensidad de las precipitaciones.

El temporal destruyó más de mil viviendas.

En la misma línea, desde la Dirección Meteorológica de Chile señalaron que el país no registraba un episodio de características similares desde hace aproximadamente veinte años, lo que refleja la dimensión del desastre que enfrenta el norte chileno.

Las consecuencias del sistema frontal también alcanzaron la actividad marítima. Durante los últimos días, fuertes marejadas y ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora obligaron a restringir parcialmente las operaciones en distintos puertos como medida preventiva.

Mientras continúan las tareas para despejar rutas, asistir a las familias afectadas y localizar a las personas desaparecidas, el Gobierno mantiene un amplio operativo de emergencia y evalúa los daños provocados por un temporal que ya quedó entre los más destructivos registrados en las últimas décadas en Chile.