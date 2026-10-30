Con planteles renovados, trabajo a largo plazo e ilusión, las selecciones masculina y femenina de tenis de San Juan completaron su preparación para los Juegos Binacionales y viajarán a Mendoza con el objetivo de volver a ser protagonistas. La competencia se desarrollará del 10 al 14 de noviembre en las instalaciones del Andino Tenis Club, donde los representantes provinciales buscarán acercarse nuevamente al podio.

El tenis ha sido históricamente una disciplina esquiva para San Juan en los Binacionales, con varias participaciones en las que los equipos quedaron cerca de conseguir una medalla. El último gran resultado se registró en San Luis 2021, cuando el seleccionado masculino obtuvo el bronce tras vencer por 2 a 1 al representativo local.

El masculino apuesta a un proyecto con proyección a 2027

El entrenador Guillermo Riccitelli realizó una preselección de cinco tenistas hasta definir la nómina definitiva de tres jugadores: Tomás Platero, Joaquín Arnaez y Lautaro Abecasis. La preparación combinó entrenamientos individuales con simulacros de competencia en el formato oficial de los Juegos Binacionales, con partidos de singles y dobles.

La planificación no apunta solamente a los resultados de esta edición, sino también a construir un equipo con continuidad para 2027. La intención es que los jugadores sumen experiencia y rodaje en una competencia de estas características para fortalecer el proceso deportivo.

San Juan integrará la Zona B junto a Metropolitana, O'Higgins y San Luis. Sobre los rivales, Riccitelli expresó su confianza, aunque advirtió que deberán afrontar cada encuentro con exigencia.

"La zona está bastante bien, no es un grupo de la muerte. Igual, ninguna zona es fácil porque conocemos a todos los equipos", analizó el entrenador. También señaló que el equipo tiene posibilidades de avanzar, aunque deberá conseguir triunfos ante O'Higgins y San Luis.

Respecto de Metropolitana, el técnico la consideró una de las delegaciones más fuertes del grupo. "Metropolitana va a pasar y el pase se definirá en el partido contra O'Higgins", sostuvo.

El femenino tendrá un desafío exigente en la Zona A

Por el lado de las damas, el seleccionado sanjuanino estará integrado por Martina Ruiz, Camila Peñafort y Victoria Bustos, bajo la conducción técnica de Emilce Mazal. El sorteo ubicó al equipo en la Zona A, donde tendrá como rivales a Mendoza, O'Higgins y Valparaíso.

La entrenadora reconoció el nivel de las delegaciones que deberán enfrentar y anticipó una fase de grupos con partidos exigentes. "Sabemos que nos enfrentamos a delegaciones con muy buen nivel de tenis, por lo que esperamos encuentros exigentes y competitivos", expresó.

Mazal también hizo hincapié en la actitud y la concentración como aspectos fundamentales para afrontar el torneo. "Buscamos que nuestras jugadoras puedan adaptarse a las distintas situaciones de juego, mantener la concentración y competir cada punto con actitud", explicó.

Además, remarcó que el objetivo es que sus dirigidas puedan demostrar el trabajo realizado durante la preparación. "Más allá de los resultados, el objetivo es ser competitivas y representar a San Juan de la mejor manera posible", agregó.

Cuándo y dónde jugará San Juan

Las dos selecciones provinciales compartirán el mismo calendario durante los Juegos Binacionales, que se disputarán del 10 al 14 de noviembre en Mendoza. La sede será el Andino Tenis Club, con jornadas de competencia previstas entre las 9 y las 15:30.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan durante las distintas etapas de preparación, los equipos llegarán a Mendoza con objetivos diferentes, pero con una misma ilusión: representar a la provincia y volver a ubicar al tenis sanjuanino entre los protagonistas de los Binacionales.