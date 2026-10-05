Daniil Medvedev protagonizó un inesperado y polémico final en las semifinales del China Open. El tenista ruso fue descalificado del torneo luego de que una pelota que golpeó durante el partido contra Novak Djokovic terminara impactando de lleno en el ojo de un espectador.

La situación ocurrió cuando habían transcurrido 2 horas y 24 minutos de juego. Djokovic se imponía 7-5 y 5-3 y el segundo set todavía mantenía la expectativa de una definición pareja. Medvedev intentó devolver una pelota que había picado y la golpeó contra una de las paredes del fondo de la cancha, pero el envío pasó por encima y terminó en las tribunas.

El espectador, ubicado en la primera fila, recibió el impacto en el ojo y debió retirarse del lugar acompañado por personal del estadio. Las imágenes mostraron al hombre visiblemente dolorido después de recibir el pelotazo.

Una descalificación que cambió el partido

El juez de silla Mohamed Lahyani tomó la decisión de descalificar inmediatamente a Medvedev y darle por ganado el partido a Djokovic. El ruso no protestó ante la determinación y abandonó la cancha.

La descalificación no solo significó el final de su participación en el torneo. Medvedev también perderá los puntos y el dinero correspondientes a su actuación en el China Open. Según TN, había alcanzado las semifinales, por lo que resignará 200 puntos del ranking y más de 200.000 dólares en premios. Además, la ATP analiza una posible sanción económica y una investigación disciplinaria.

La consecuencia también tendrá impacto en el ranking mundial, ya que el ruso podría perder una posición.

Medvedev pidió disculpas

Después del partido, el tenista habló con los periodistas y lamentó lo ocurrido. "Lo siento muchísimo por el espectador, en primer lugar. Estoy intentando ponerme en contacto con él, si así lo desea. Espero poder disculparme personalmente y ver cómo se siente", expresó.

Medvedev aseguró que no tuvo intención de lastimar al hombre y explicó que buscó golpear la pelota para evitar que saliera de la cancha.

"Fue un accidente total. Como pueden ver, no le pegué a la pelota con rabia", sostuvo. También reconoció que quedó muy afectado al comprobar que la pelota había terminado golpeando a una persona.

El recuerdo de la descalificación de Djokovic

El episodio tuvo una particularidad porque Djokovic también fue protagonista de una descalificación similar. En el US Open 2020, el serbio fue expulsado del torneo después de golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea.

Tras el episodio con Medvedev, Djokovic expresó su solidaridad con el espectador y con su rival. "Estoy en shock, para ser honesto. Siento pena por la persona que fue golpeada", señaló.

El serbio también aseguró que entendía lo que estaba atravesando Medvedev y remarcó que, por lo visto, no hubo intención de provocar la lesión.

Con la descalificación, Djokovic avanzó directamente a la final del China Open. El serbio mantiene además un récord perfecto en el torneo de Pekín y disputará la definición ante el australiano Alex de Miñaur.