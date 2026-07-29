Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la isla de Kyushu, ubicada al suroeste de Japón, y dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y más de 100 heridas, según informaron las autoridades japonesas.

La primera ministra Sanae Takaichi confirmó las primeras cifras y señaló que el movimiento sísmico provocó "daños considerables", entre ellos víctimas fatales, derrumbes de edificios, incendios y destrozos en distintas rutas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas para localizar a personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros, por lo que las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

El sismo también obligó a evacuar a miles de habitantes, quienes fueron trasladados a refugios habilitados por el gobierno para pasar la noche lejos de las áreas de mayor riesgo.

Derrumbes, incendios y tareas de rescate

El terremoto generó escenas de destrucción en varias localidades japonesas. Imágenes difundidas tras el movimiento mostraron calles dañadas, viviendas destruidas y vehículos afectados por la caída de estructuras.

En una de las zonas más golpeadas se registraron incendios que complicaron las tareas de rescate y obligaron a los equipos de emergencia a trabajar bajo condiciones complejas.

Bomberos, policías y efectivos de las fuerzas de seguridad fueron desplegados para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados. También se utilizaron helicópteros para recorrer las áreas afectadas y trasladar ayuda.

El gobierno japonés pidió a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas y recomendó evitar el regreso a los hogares hasta que las autoridades determinen que no existen riesgos.

Más de 30.000 evacuados

Según los primeros reportes oficiales, más de 30.000 personas debieron abandonar sus viviendas y refugiarse en escuelas y centros comunitarios.

El terremoto provocó además cortes de electricidad y agua en distintas localidades, mientras que varios caminos quedaron bloqueados por derrumbes, dificultando el acceso de los equipos de asistencia.

Los hospitales de la región trabajaron al límite para atender a los heridos, mientras familiares de personas desaparecidas aguardaban información en medio de la incertidumbre.

Ayuda y reconstrucción

Ante la magnitud de los daños, el gobierno japonés declaró la emergencia en la región y anunció el envío de ayuda humanitaria, alimentos y suministros básicos para quienes resultaron afectados.

Voluntarios y organizaciones civiles también se sumaron a las tareas de asistencia con la entrega de agua, comida y elementos esenciales para los evacuados.

Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, las autoridades ya anticiparon que la reconstrucción de las zonas dañadas demandará tiempo y que la prioridad inmediata es rescatar a las personas que aún permanecen atrapadas y garantizar la seguridad de los habitantes.