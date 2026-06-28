El terremoto en Venezuela deja casi 1.500 muertos y enciende alarmas en todo el mundo

La tragedia golpeó con una fuerza descomunal al norte de Sudamérica. El reciente terremoto registrado en Venezuela mantiene en vilo a toda la comunidad internacional tras haber generado un trágico escenario de absoluta destrucción urbana y desesperación humanitaria generalizada.

Los reportes oficiales iniciales brindados por las autoridades configuran un panorama desolador. Hasta el momento, el saldo provisorio de esta catástrofe confirma casi 1.500 personas muertas, una cifra trágica que lamentablemente podría incrementarse con el correr de las horas. Asimismo, los centros de salud reportan más de 3.300 heridos de diversa gravedad y se estima que el número de desaparecidos o atrapados bajo los escombros de los edificios colapsados se cuenta por miles en las zonas críticas.

Este devastador terremoto se produjo por un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la costa norte en menos de un minuto. La inmensa liberación de energía destruyó barrios enteros, colapsó importantes autopistas y afectó severamente la infraestructura hospitalaria de zonas clave como La Guaira y Caracas.

Impacto expansivo del Círculo de Fuego

La violencia del evento despertó de inmediato el interés científico respecto a la interconexión de las placas. Aunque Venezuela se ubica técnicamente en la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, este terremoto coincide temporalmente con una inusual e intensa actividad sísmica registrada de manera simultánea en el denominado Círculo de Fuego del Pacífico.

(Fuente: La Voz)

El Círculo de Fuego, conocido también como el Cinturón de Fuego del Pacífico, es la región con mayor actividad sísmica de todo el planeta Tierra. Esta inmensa franja geológica con forma de herradura se extiende a lo largo de unos 40.000 kilómetros bordeando el Océano Pacífico, concentrando más del 75% de los volcanes activos del mundo y siendo el escenario donde se originan aproximadamente el 90% de los sismos mundiales.

La relación directa entre estos fenómenos radica en la brutal fricción de las placas oceánicas y continentales. Cuando un sector del planeta experimenta una liberación masiva de energía, la tensión tectónica puede reconfigurarse a nivel regional, gatillando movimientos en cadenas de fallas adyacentes de manera coordinada.

San Juan zona sísmica crítica

Para San Juan, los sucesos del Caribe no son un hecho lejano, sino un crudo recordatorio de nuestra propia realidad. Nuestra provincia se encuentra emplazada en una de las áreas de mayor peligro sísmico de la Argentina debido a su directa interacción con el sistema dinámico que alimenta el Cinturón de Fuego de manera constante.

La geología sanjuanina está condicionada de forma permanente por la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana. Este fenómeno es precisamente el mismo motor tectónico que le da forma y ferocidad al Círculo de Fuego en su margen occidental americano, traduciéndose en una acumulación continua de tensión que más de una vez ha golpeado a los sanjuaninos.

El drama humanitario vivido en el norte del continente ratifica la imperiosa necesidad de mantener y profundizar las políticas de prevención y edificación sismorresistente. El fantasma del pasado y la certeza científica nos obligan a entender que cada terremoto en el mundo es un llamado de atención urgente para todas las zonas sísmicas del mundo y de la Argentina.