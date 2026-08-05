El terrible accidente doméstico que sufrió Aníbal Pachano

Aníbal Pachano protagonizó un reciente incidente en su hogar que lo obligó a abandonar temporalmente sus tareas familiares. El artista se encontraba en plena rutina de aseo personal cuando sufrió un traspié físico. Según relató el propio protagonista, el hecho ocurrió "por bañarme y ser higiénico, me caí en la bañadera y me quebré el hombro. Previo a que me iban a operar". Este suceso fue compartido por su hija Sofía Pachano en su exitosa sección denominada falló el niñero.

Debido a la lesión, el ex jurado debió presentarse con un cabestrillo y exhibió un particular documento para justificar su ausencia en el cuidado de su nieto Vito. El hombre afirmó que "estoy autorizado a faltar porque me acaban de pasar algunas cositas" y mostró un escrito redactado por él mismo que indicaba "autorizo a Pachano a faltar a su niñerazo. Atentamente, el médico". Ante esta situación, su hija comenzó a proponer una lista de 15 posibles figuras del espectáculo para suplantarlo, lo que generó diversas reacciones en el artista.

Sobre Marcelo Polino respondió un rotundo "no", mientras que de Carmen Barbieri consideró "dejémosla que esté cerca de un niño porque hasta que Fede tenga uno". Al mencionar a Denise Dumas advirtió "que tenga cuidado como lo levanta al chico porque viste que se pone espástica". En cambio, sobre Moria Casán expresó "la amo" y de José María Muscari afirmó "ah, él sí". Respecto a Yanina Latorre manifestó "no sé, que ese día no tome vino" y de Damián Betular opinó que "le va a hacer cosas ricas al chico".

La lista continuó con Beto Casella, de quien dijo "no sé cómo puede ser de abuelo", y con Agustín Aristarán, señalando que "Rada me encanta". Sobre Martín Bossi fue tajante al decir "no entiende nada, ¿qué puede hacer con la criatura? Un chiste". Por el contrario, calificó a Luciano Cáceres como "buen papá" y a Luciano Castro como "también es buen papá". Sugirió que Nico Vázquez participe "para que practique" y sobre la pareja de Carolina Reyna y Boy Olmi aseguró "me gustan". Finalmente, ante tantas opciones, Pachano sentenció que "ya es mucho porque yo creo que voy a estar sano antes".

Por otro lado, el artista aprovechó para responder a las críticas de los usuarios por no mostrar el rostro del menor en las redes sociales. Aclaró que "muchos nos preguntan por qué no mostramos la cara del chico. No la vamos a mostrar, entiéndanlo de una vez, no tenemos ganas". Comentó que el bebé "tiene unos ojos divinos, estamos viendo si terminan siendo del color de los del padre o de los míos".

Además, cuestionó los métodos actuales de cuidado infantil diciendo que "la verdad que no me meto en la crianza de mi nieto. Lo que sí me sorprende es que ahora hay tanto prurito y tanta cosa, por ejemplo, que al chico no se le da de comer tal cosa, que no se le puede hacer esto o lo otro. ¡Pará un poco, los que están en el campo comen tierra y están sanos!".