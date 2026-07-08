El terrible acoso que sufrió Floppy Tesouro: "Transpiraba del miedo"

Floppy Tesouro compartió recientemente una vivencia personal que marcó su etapa profesional durante el certamen Bailando por un Sueño. En una charla con Pampita, la empresaria relató que fue víctima de un hombre que vigilaba sus traslados diarios y la contactaba de manera intimidante.

Según sus palabras "fue hace muchos años, en pleno Bailando. Tenía una persona que me seguía. Cada vez que yo salía del Bailando me mandaba un mensaje y me decía: 'Qué bueno que estés agarrando Libertador, camino corto'. Y yo iba por Libertador y me entraba a transpirar. Digo: 'Este tipo me secuestra'".

Esta situación le provocaba una angustia profunda al punto que "transpiraba del miedo" mientras conducía. Para resguardarse, decidió adoptar medidas de seguridad preventivas. Al respecto, explicó que "todas las noches iba hablando con mi papá por Bluetooth hasta llegar a mi casa".

La modelo detalló que el hostigamiento no se limitaba a los mensajes, ya que el sujeto también conocía su lugar de trabajo. "Tenía una persona que me seguía. Cada vez que yo salía del Bailando me mandaba mensajes" recordó sobre la insistencia del acosador.

Con el tiempo, el comportamiento del individuo escaló hasta el envío de paquetes al sector de camarines. Tesouro señaló que "me llegó a mandar una vela en forma de pene al camarín. Empezó con chocolates y flores, hasta que mandó eso obsceno y me pareció un montón" y agregó que ante este panorama "pensé que me secuestraba".

Frente al aumento de la gravedad de los obsequios, donde "empezó con chocolates y flores, hasta que mandó algo obsceno y me pareció un montón", la empresaria decidió acudir a las autoridades. El cese de la persecución ocurrió tras la intervención legal y la exposición pública del caso.

"Sí, hicimos la denuncia. Una vez que hicimos la denuncia y que Marcelo Tinelli lo dijo televisivamente, frenó. Se ve que se asustó" manifestó la entrevistada. Finalmente, reflexionó sobre la realidad de otras mujeres al preguntar "¿cuántos casos hay que no frenan y que las mujeres no tienen la oportunidad de decirlo en la tele?".