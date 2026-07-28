El terrible momento que vive Wanda Nara por las extorsiones de Icardi

Martín Migueles se refirió a la situación actual que atraviesa la familia de Wanda Nara en una charla con Santiago Riva Roy en el programa DDM. Durante la entrevista, Migueles manifestó su postura y la preocupación por el presente emocional de la mediática y su entorno cercano.

En relación al conflicto legal o administrativo que los involucra, el cronista fue contundente al expresar que "Yo apoyo, Wanda Nara está para atrás, estamos esperando que Mauro Icardi firme. Wanda está sufriendo, las nenas están sufriendo" según sus propias palabras.

La urgencia del pedido radica en la necesidad de normalizar la vida cotidiana de los integrantes del grupo familiar. Migueles explicó la importancia de resolver estos trámites pendientes para poder retomar las actividades habituales.

Al respecto, el empresario señaló que "Tenemos que volver al país por la rutina de cada uno. Esperamos que este Power Ranger firme" para concluir con su reclamo hacia el futbolista.