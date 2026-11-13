El terrible video que se filtró del novio de Wanda Nara insultando a Icardi

El conflicto judicial y mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que saliera a la luz un registro fílmico del tenso encuentro entre el delantero y Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. Las imágenes, difundidas este jueves en el ciclo DDM por la pantalla de América TV, muestran el momento exacto en que ambos hombres protagonizan un fuerte intercambio verbal en Nordelta bajo la atenta mirada de varios efectivos policiales.

El episodio original tuvo lugar el viernes pasado, cuando Martín Migueles irrumpió en el domicilio de Mauro Icardi y desató un enorme revuelo en el barrio privado. En el fragmento dado a conocer en televisión, se observa cómo la pareja de Wanda Nara encara directamente al futbolista mientras los uniformados intentan mantener la calma en la propiedad durante el procedimiento.

Durante el cara a cara, Martín Migueles cuestionó la actitud del jugador preguntándole: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”. Ante esto, Mauro Icardi respondió con firmeza y tono desafiante respecto al conflicto familiar: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.

Lejos de calmarse, la discusión escaló rápidamente cuando Martín Migueles lanzó una serie de advertencias directas contra el delantero, diferenciándose de las anteriores parejas de Wanda Nara. “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”, disparó frente a los testigos.

Ante la gravedad de los dichos, Mauro Icardi apenas atinó a responder “Pará, pará…”, mientras que Martín Migueles insistió con su postura intimidante antes de finalizar el intercambio: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”.

En paralelo a la difusión de estas imágenes, Mauro Icardi se presentó durante la mañana en la fiscalía de Tigre para brindar una declaración espontánea sobre lo sucedido con su hija el viernes pasado, hecho que motivó una denuncia por parte de Wanda Nara. Al retirarse de la sede judicial, su abogado defensor, Francisco Oneto, explicó a la prensa que el jugador “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”, enfatizando además que “no hubo agresiones hacia su hija” y que “están negadas las agresiones”.

De acuerdo con el testimonio del letrado, Mauro Icardi aseguró ante la Justicia que aquella noche la menor quería asistir a una juntada, él le negó el permiso y a raíz de esa negativa se generó una discusión, sin que ocurriera ningún otro incidente. Asimismo, el abogado señaló que “se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás” para respaldar el descargo del futbolista.

Actualmente la investigación judicial continúa su curso en los tribunales de Tigre, donde la defensa del delantero sostiene que el relato de la menor presenta inconsistencias. Mientras las autoridades aguardan los resultados de un nuevo reconocimiento médico ordenado en el expediente, solo se conocen las versiones encontradas de las partes involucradas y todavía no existe una resolución formal de la Justicia.