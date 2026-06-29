Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas devastadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, el rescatista argentino Cristian Kuperbank compartió un testimonio sobre el trabajo que realizan los equipos internacionales y locales para localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados.

Kuperbank, integrante de la Brigada Internacional de Rescate "Topos", explicó que el operativo se desarrolla de manera coordinada entre los distintos grupos desplegados en el terreno y señaló que el objetivo principal es llegar lo más rápido posible a los sectores donde todavía hay personas desaparecidas.

El rescatista destacó especialmente el trabajo de los equipos venezolanos, que afrontan una emergencia sin precedentes para muchos de sus integrantes. Según relató, varios de ellos también sufrieron pérdidas personales a raíz del desastre y, aun así, continúan participando activamente de las tareas de rescate.

"Vinimos a sumarnos al trabajo que ellos están haciendo", afirmó Kuperbank, quien además pidió que no se desvalorice la labor de los rescatistas locales por su falta de experiencia en terremotos de gran magnitud. "Para muchos es su primer terremoto y todos, nosotros también tuvimos nuestro primer terremoto", expresó.

También resaltó el esfuerzo adicional que realizan quienes buscan sobrevivientes mientras desconocen el paradero de sus propios familiares. "Los locales están quizás trabajando acá y tienen sus familiares desaparecidos", señaló, al describir la compleja situación emocional que atraviesan muchos integrantes de los equipos de emergencia.

Respecto de las tareas operativas, explicó que ingresar a edificios colapsados implica un riesgo permanente para los rescatistas debido a la inestabilidad de las estructuras. Sin embargo, aseguró que cada intervención se realiza con un doble objetivo: intentar encontrar personas con vida o, en caso contrario, recuperar los cuerpos de las víctimas para entregarlos a sus familiares con el mayor respeto posible.

Kuperbank informó además que la misión internacional continúa fortaleciéndose con la llegada de especialistas de distintos países. En las próximas horas se sumarán nuevos equipos procedentes de México y Brasil para ampliar la capacidad de respuesta en las zonas más afectadas.

Una vez concluidas las tareas en el sector donde trabajan actualmente, el grupo argentino será trasladado hacia otras áreas donde se requiera asistencia, entre ellas La Guaira, una de las regiones más castigadas por los terremotos y cuyo acceso sigue siendo complicado debido a los daños en rutas y comunicaciones.

Finalmente, el rescatista aseguró que el operativo cuenta con el equipamiento necesario gracias a distintas donaciones recibidas antes del despliegue. Entre esos aportes destacó una planta eléctrica y herramientas que, según indicó, incluso permiten colaborar con otros equipos internacionales que participan de la respuesta humanitaria.