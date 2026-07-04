La previa del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Un nene que acompañó a los futbolistas en la tradicional salida al campo de juego no pudo contener las lágrimas al encontrarse a pocos metros de sus grandes ídolos.

Las cámaras captaron el momento en que el pequeño, visiblemente emocionado, intentaba calmarse mientras aguardaba el ingreso al estadio junto al plantel argentino. La magnitud del momento terminó desbordándolo y comenzó a llorar antes de pisar el césped.

Al advertir la situación, Lionel Messi tuvo un gesto que rápidamente dio la vuelta al mundo. El capitán de la Selección se acercó al niño y le acarició la cabeza para transmitirle tranquilidad. Segundos más tarde, Emiliano "Dibu" Martínez repitió el gesto con otra muestra de cariño antes de salir al campo de juego.

La reacción del pequeño conmovió a todos los presentes. Con la cabeza baja y visiblemente emocionado, apenas pudo contener el llanto mientras recibía el afecto de dos de los máximos referentes del seleccionado argentino.

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la actitud de los futbolistas. "Yo lloré en ese momento", "Tipazo" y "Esto es maravilloso" fueron algunos de los mensajes que inundaron las distintas plataformas.

La jornada también dejó otro momento que se volvió tendencia. En una de las tribunas del estadio fue captado Diego Simeone disfrutando del ambiente mundialista mientras bailaba al ritmo de "La cumbia de los trapos". El entrenador del Atlético de Madrid asistió al encuentro para apoyar a la Selección argentina y acompañar a su hijo Giuliano Simeone, integrante del plantel de Lionel Scaloni.

Entre la emoción de un pequeño hincha, el gesto de Messi y Dibu Martínez y la alegría de los fanáticos en las tribunas, la previa del encuentro volvió a demostrar que el Mundial también se vive a través de historias que trascienden el resultado deportivo.