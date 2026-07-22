El tierno regalo que recibió Lionel Scaloni tras llegar a su pueblo natal

Lionel Scaloni regresó a su pueblo natal luego de la final del Mundial 2026. Tras su arribo al país y el recibimiento por parte de los hinchas en Ezeiza, el director técnico de la Selección se trasladó hasta Pujato, en la provincia de Santa Fe, donde fue saludado con afecto por los habitantes de la zona. Frente a la vivienda de sus progenitores, el profesional compartió un tiempo con las personas presentes para sacarse fotos y entregar autógrafos.

Durante la jornada, un niño se acercó para entregarle un presente que generó una gran repercusión entre los seguidores. Se trató de una réplica a pequeña escala de la Scaloneta, el característico ómnibus de colores celeste y blanco que representa el ciclo más exitoso del equipo nacional bajo su conducción.

El objeto tenía grabada la frase "¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá" en su sector trasero, recordando una expresión icónica de la competencia de Qatar 2022. Además, el menor le brindó una carta con un dibujo realizado por él mismo.

El conductor del conjunto albiceleste recibió las pertenencias con una sonrisa y las sostuvo durante algunos segundos antes de que fueran ingresadas a la propiedad para ser guardadas con otros obsequios.

Antes de retirarse, el técnico agradeció la atención recibida, se retrató con el pequeño y le firmó una camiseta argentina. El encuentro permitió a los vecinos de la localidad santafesina manifestar su cercanía con el líder del plantel tras el cierre del torneo internacional.