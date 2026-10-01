Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un video junto a Francesca, su hija mayor con Wanda Nara. El futbolista compartió en sus historias de Instagram un momento distendido con la nena y acompañó las imágenes con una breve frase que llamó la atención de sus seguidores.

En el video, Francesca aparece enseñándole a su papá a hacer la medialuna en el parque de la casa de Nordelta. Icardi siguió las indicaciones de su hija e intentó repetir el movimiento, mientras registraba la escena para sus redes sociales. “Ella enseñándome”, escribió junto a un corazón.

La publicación apareció en medio de meses de conflicto entre Icardi y Wanda Nara por cuestiones familiares y económicas vinculadas con sus hijas. Sin embargo, el delantero eligió mostrar una faceta más íntima y cotidiana junto a Francesca.

Mauro Icardi también habló de su situación profesional

Horas antes, Icardi había utilizado sus redes sociales para responder a quienes cuestionaron su presente después de que finalizara su contrato con Galatasaray. El futbolista permanece en la Argentina junto a la China Suárez mientras define dónde continuará su carrera.

En ese descargo, planteó que no considera su actual situación como un fracaso y señaló que atraviesa una etapa en la que puede elegir con mayor libertad su próximo destino profesional. También aseguró que trabajó durante años para tener estabilidad económica y manejar sus tiempos.

El delantero cerró su mensaje asegurando que se siente conforme con el presente que construyó. Poco después, dejó de lado las cuestiones relacionadas con el fútbol y mostró el particular entrenamiento que recibió de Francesca en el jardín de su casa.

El momento de Icardi con Francesca

La aparición junto a su hija llamó especialmente la atención porque se produjo mientras continúa la exposición mediática de la relación entre Icardi y Wanda Nara. En esta oportunidad, el futbolista evitó referirse directamente al conflicto y eligió compartir imágenes de un momento familiar.

Francesca mostró su habilidad para realizar una medialuna y luego intentó enseñarle la técnica a su padre. La escena quedó registrada en un breve video que Icardi difundió entre sus seguidores y en el que resumió el momento con la frase: “Ella enseñándome”.